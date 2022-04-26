【新聞自由】香港外國記者會宣布暫停人權新聞獎　林鄭月娥：實際原因只有他們才知道

香港外國記者會宣布今年暫停舉辦「人權新聞獎」，機構指，在過去的兩年香港記者一直在新的「紅線」下運作，什麼是允許的，什麼是不允許的，仍然存在很大的不確定性，因不想無意中觸犯法律，所以暫停「人權新聞獎」（詳情即看【下一頁】）。

特首林鄭月娥今早（26日）行會前見記者，新聞自由是受基本法所賦予，過去25年一直都受保障，認為事件純屬個別事件，不會作特別評論，認為個別機構停止舉辦獎項的實際原因只有他們自己才知道。

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記者：李榮忠