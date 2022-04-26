【財富調查】本港每13位港人就有1人是「千萬富翁」　較去年減少1成半

▲ 花旗調查：本港43.4萬人屬「千萬富翁」，每13位港人就有1人，較去年回落1成半。

花旗銀行今日（26日）公布香港千萬富翁調查報告顯示，2021年底全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達43.4萬人，佔香港相關年齡人口7.4%，約每13名香港人就有一位千萬富翁，較去年回落1成半。若計算2021年千萬富翁的淨資產值，中位數為1,570萬元，較上次調查（「2019／2020年報告」）所述的1,500萬元稍升，大約1.3%。

千萬富翁持基金、債券增多

調查報告顯示，千萬富翁淨資產總值分布中，物業比率較2020年相同佔71%，在流動資產當較2020增加50萬，由350萬增至400萬，持現金存款的比例由前年54%減少至48%，在投資組合中基金及債券的比例分別上升4%及8%，股票在過去三個月內仍然為滲透率最高的投資工具，有80%，其次為外幣 （62%）、基金（52%）及債券（34%）。

花旗指，即使經歷兩年疫情，超過7成的千萬富翁表示其資產總值已回復至疫情前水平，當中包括近2成半表示其資產總值甚至比疫情前有所增加。調查亦發現，逾三分一千萬富翁表示疫情令其投資取態較前一年保守，如多持現金、減持股票、減少新投資，及偏向投資風險較低的產品。

即看千萬富翁對未來經濟睇法：

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就樓市方面，看好未來12個月樓市的千萬富翁人數較之前有顯著上升（詳情即看【下一頁】）。

每5個千萬富翁就有1個有信心在大灣區投資

至於對大灣區發展，調查指大約每5個千萬富翁就有1個有信心在大灣區投資，他們最有興趣的投資項目為住宅物業，佔9%；其次是商業地產及經營業務，分別佔 4%及 5%。

在千萬富翁男女比例上，男性千萬富翁比女性為多，比例分別為58%及42%；男性千萬富翁比女性較熱衷透過投資以建立及累積財富，比例分別為 24%及 20%；而女性千萬富翁對目前收入、物質財富、淨資產及應急錢的滿意程度整體較男士為高。

香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊認為，香港千萬富翁在經歷兩年以來的疫情下，雖然推算人口稍為有些微下調，但其淨資產總值仍然有增無減，亦反映香港富裕一群即使在疫情下，繼續以多元化及環球化投資策 略配置財富，擺脫逆境，逐步走出疫情陰霾。

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記者：李榮忠