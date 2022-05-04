冷暖調控、空氣淨化　冷氣機評比選購全攻略！

度過回南天後，迎來初夏的濕熱，尤其香港的夏天格外悠長炎熱，待在室內實在少不了要開冷氣機來消消暑。作為夏天必備納涼神器的冷氣機，在市面上主要分為3種，包括窗口式冷氣機、分體式冷氣機及窗口分體式冷氣機。現今大部分的冷氣機如今兼備溫度及濕度調節、空氣淨化等多合一功能，不但大大提升生活質素，更具抗菌、防疫之效，入手前宜先了解各類型冷氣機的特點及功能，從而選購最合適的冷氣機。



窗口機VS分體機



一般冷氣機可分為窗口機及分體機。窗口機主要採用一體化設計，購買前需注意冷氣機尺寸與窗台大小是否匹配，另外壓縮機等部件會全部裝嵌在機體中，故其安裝費用及售價會較便宜，惟部份牌子的窗口機操作時，會因壓縮機運作而發出一定聲浪。在分體機方面，分有室內機及室外機，室外機裝有壓縮機負責製冷及散熱，室內機則負責派送冷暖風，因此運作上較窗口機寧靜，惟在安裝上相對繁複且費用昂貴。有鑒於香港家居面積偏小，體積較小的窗口分體式冷氣機近年亦逐漸盛行，其室外機能裝嵌在窗台位置，使用背板隔音，因此特別適合家居安裝位置有限，但對寧靜環境有要求的人士。



此外，在選購前，更可以考慮其他的額外功能，包括空氣淨化、省電節能及恆溫調節等。其中，Panasonic推出的變頻窗口機及變頻分體機便能滿足各種需要，而且新推出的窗口分體式空調機更為纖巧及易於安裝。以上三者更配備由Panasonic專有技術研發的nanoe™ X 空氣淨化系統。nanoe™ X納米離子能有效抑制各種有害物質，加倍淨化室內空氣。

變頻式窗口機 抑菌降噪

▲ Panasonic推出的R32雪種變頻冷暖窗口機，具備空氣淨化、環保及降噪效能。

針對疫情持續不斷及窗口式冷氣機的聲浪問題，Panasonic推出的R32雪種變頻冷暖窗口機，具備淨化空氣、環保及降噪效能，尤其可獨立運行的nanoe™ X 空氣淨化系統，隨空調釋出大量的nanoe™ X納米離子，可抑制病毒、細菌、致敏原及PM2.5顆粒表面的有害物質等，其中更包括新型冠狀病毒（SARS-CoV-2），可減低因觸及物件表面存活的病毒而受到二次感染的機率。此外，「變頻式」節能技術能自動調節最有效功率或低頻率運轉，恆溫寧靜，更省電節能，部份型號更獲得1級能源標籤，其採用R32雪種亦具高製冷量及環保效能，能令室內快速降溫，夏日吹送涼風。



變頻分體機 無線Wifi遙控

▲ Panasonic變頻ECO+AI冷暖空調機以nanoe™ X空氣淨化模式抑制新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）高達99.99%及其4種變種病毒。

Panasonic變頻分體機具備ECO+AI節能技術，有效提高製冷及製暖效能，新系列(RZ及RU)更內置Wifi連接功能，支援Panasonic Comfort Cloud 手機應用程式，方便隨時遙距監察及控制室內冷氣機，亦可設定個人喜好模式，一年四季回家即時享受最舒適溫度。此外，冷氣機更大大提升抑制細菌與病毒功能，nanoe™ X及nanoe-G 空氣淨化模式可獨立運作，nanoe-G 能主動吸附及去除99% PM2.5懸浮粒子*1，nanoe™ X能抑制細菌及病毒，包括新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）*2 及其4種變種病毒*3，還有金黃葡萄球菌、H1N1甲型流感、大腸桿菌等。再者更可抑制日常6大常見異味，如汗味、潮濕霉味、垃圾氣味、燒烤味、香煙味及寵物異味，令室內長期保持環境清新。



*1 FCG Research Institute inc. 測試結果

*2 在實驗室條件下於45L盒子測試2小時之結果，Texcell 2020

*3 在實驗室條件下於45L盒子測試2小時之結果，Japan Textile Products Quality and Technology Center

▲ Panasonic變頻ECO+AI冷暖空調機及Panasonic窗口分體式變頻空調機支援Panasonic Comfort Cloud 手機應用程式，方便隨時遙距監察及開關冷氣機。

窗口分體式變頻空調機 纖巧機身易安裝

▲ 香港一些的窩居面積較小，可考慮Panasonic貼心推出的全新窗口分體式變頻空調機U系列。

Panasonic全新窗口分體式變頻空調機U系列，同樣具備nanoe™ X及nanoe-G空氣淨化模式、R32環保雪種，無線遙控器及Wifi功能#1，更特設AeroWings嶄新送風設計，室內機配備雙重導風板，送風更靈活，室外機則體積纖巧慳位，能安裝於原有窗口機位置，從而無需搭棚，簡便安裝程序#2。

▲ 分體式變頻空調機U系列室外機體積纖巧慳位，能安裝於原有窗口機位置，無需搭棚，安裝程序簡便。