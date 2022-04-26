【金宵大廈2】黑貓靚寶長大片約不斷　家中6貓兩犬跟「妹妹」相處融洽　

TVB劇集《金宵大廈2》播出以來掀起不少話題，除了演員的表現受討論，其實小動物在當中也扮演重要位置。當中在《金宵》系列深受觀眾歡迎的黑貓「靚寶」，劇中依然是「懸疑擔當」，每次出場都帶來詭異感。

黑貓一向予人神秘的感覺，不過，現實中的「靚寶」絕不陰森，而是一頭備受主人Melaine溺愛的乖寶寶。「靚寶」真名是Mavis，現時已4歲半。牠是一頭英短混暹羅貓仔，牠自出世便被喜歡動物的Melaine所收養。因當時同胎貓B只剩一隻黑貓沒有人領養，或因很多人有感黑貓不詳或不夠靚，但Melaine卻不介意，就把這隻黑貓BB抱回家。

「靚寶」長大了

其實Melaine家中另有5隻貓，以及2隻大型犬阿拉斯加雪橇及洛威拿，加上黑貓Mavis，可說是個動物之家。2019年，TVB劇組為《金宵大廈》招募黑貓一角，Melaine覺得Mavis乖巧淡定、愛八卦及大膽，不怕陌生人及環境，就嘗試帶牠面試，結果愛貓被選上，更因劇集而「貓」氣急升。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

去到拍《金宵2》，Melaine笑言黑貓Mavis已長大，變得比之前更有性格。「牠可能到了反叛期，有時會有小脾氣，沒有第一集拍攝那麼穩定，有些場景可能都要安撫一下牠才可完成。」雖然如此，「靚寶」依然得到戲中演員痛錫，跟牠有不少對手戲的張彥博，亦都很清楚如何跟牠相處，伍詠薇也是一見到「靚寶」便十分肉緊。

Melaine指「靚寶」自《金宵》後一直收到不少片約，去年也曾演出ViuTV劇《太平紋身店》，現時也在洽談一些演出，可能有機會進軍大銀幕哩。

【金宵大廈2】張彥博學習做「煮」家男 為一個原因抗拒與圈中人拍拖

最新影片：張明偉訪問

囡囡愛上小動物

Melaine在兩年前誕女，現時兩夫婦共有6貓兩犬加上一個BB，異常熱鬧，幸而家中貓狗跟「妹妹」相處融洽，囡囡對小動物也毫不害怕。「女兒在一歲多的時候，還常會頑皮去扯貓尾，後來慢慢知道要照顧動物，還會學習去清理貓狗的便便、及執起家中的貓毛，已經明白愛護動物的道理。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

雖然早前第五波疫情嚴峻，Melaine覺得做好防疫工作便可，毋須太過緊張，夫婦會如常帶著女兒去較少人的地方放狗，也會依著防疫條例的指定時間出街堂食。事實她們一家仍十分注意健康，平時囡囡會多吃奇異果或富維他命C食物，甚至貓狗也會食鹿茸丸等補品。

Melaine也像不少寵物主人一樣，曾考慮到如自己不幸中招要送往隔離設施時，已經預早安排好找朋友上家照顧貓狗，所以並不擔心。她亦強調：「就算任何情況，我們都不會棄養寵物！」

記者：區家歷