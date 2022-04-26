【北上發展】王君馨參加跳舞真人騷人氣急升　Grace發文鼓勵女士：不要限制自己

▲ 王君馨在內地人氣急升！

前港姐亞軍王君馨（Grace）去年底離開效力14年的TVB，Grace選擇北上發展，早前更參加內地女子舞蹈選秀節目，與59位參加者爭奪舞后寶座。

在節目預告內，Grace更爆喊說出一句心底話：「我今年35歲了，還是有夢想的，但是去追夢，可能年紀一路一路大的時候，你就會非常害怕冒險。」打動一眾學員和主理人，更令其人氣急升，不少網民紛紛為她打氣，更非常佩服其勇敢追夢的勇氣。

而Grace的一番說話，令節目裡任社長的蘇有朋也說：「希望你在我們的舞社裡發光。」場面感動！

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【北上發展】王君馨轉戰內地真人騷爆喊成焦點 Grace：我今年35歲還是有夢想

鼓勵女士勇於追夢

昨日（4月25日）Grace在個人社交平台轉載參賽片段，並留言感謝大家為她加油，感到非常感動。

她並指隨住年紀增長，女人確實會遇到很多問題：「我有時會諗，參加一個全跳舞的比賽，參賽者的年齡9成是18-26，還有很多專業舞者和出色的排舞師，真的何來的膽量？可能隨住年紀嘅增長，女人經常會遇到特別多的問題。例如：體能同身形嘅狀態，結咗婚、生左（咗）小朋友等等。」

但Grace認為即使遇到很多困難因素，但她鼓勵大家不要放棄，勇敢追尋自己想做的事：「我們還有我們的夢想、熱愛嘅工作、喜歡做的事同我們的選擇。我們不需要限制自己，可以成為自己想做的人，不需要為外界的所謂成功而定義自己，大家可以有自己定義的成功、美麗、外型和開心。」



最後Grace指自己很熱愛演戲和唱歌，兩樣也不會放棄：「我選擇這段時間來這個節目，係因為我熱愛跳舞，而我想成為一個了不起的舞者，同大家互相交流和學習！之後嘅路唔知會點，但至少我踏出了第一步，呢幾個月就好好享受學舞吧。」

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努力工作毫不鍚身

Grace能演、能跳、能唱，可說是全方位藝人。2007年參加香港小姐，以「最上鏡小姐」及「國際親善小姐」三料亞軍入行。在TVB多年來憑着其努力慢慢升上花旦位置，而且她向來拍劇毫不鍚身，2013年拍《飛虎II》曾一度受傷，右腳韌帶曾撕裂九成，但她堅持繼續拍攝不想影響工作。

及後在劇集《城寨英雄》中，Grace穿上貼身旗袍和3吋高踭鞋，仍打至拳拳到肉，即使打到周身傷，仍表示「忍囉！下下借力借位就唔真。」可見她努力拼搏的心。

最終其努力沒有白費，2016年憑《城寨英雄》中「花曼」一角成功入屋，在《萬千星輝頒獎典禮》獲得「最受歡迎電視女角色」獎，演技備受肯定，故她去年決定離巢，令不少觀眾大感可惜。