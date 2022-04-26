【保就業2022】保就業首批資助最快下月初發放　一文看清有關計劃詳情

▲ (梁偉榮攝)

政府新一輪「保就業計劃」首批資助最快下月初發放。

何時申請？

補貼5至7月員工薪金的新一輪「保就業」計劃，周五起接受申請，款項分4期發放，僱主最快可在遞交申請後一至兩周內收到資助。政府收集意見後決定，每名全職僱員可劃一補貼8,000元，亦增設「年長補貼」與「半額補貼」的4,000元資助，更增加僱主彈性容許按月更改承諾僱用人數。

政府預料，計劃將惠及160萬名僱員及14萬名自僱人士，補貼資助額達390億元，連同應急款額、財政承擔，總額為430億元。勞工及福利局局長羅致光相信，現時推出計劃時機合適，配合消費券等有助僱主在疫情受控下反彈，振興經濟。

兼職僱員可申請？

「保就業2022」計劃補貼企業5至7月員工薪金，資助分3部分，分別是每名全職僱員可獲每月8,000元資助；月薪3,000元或以上，但少於8,000元的兼職僱員，可獲4,000元資助；新設的「年長補貼名額」，月薪少於3,000元、滿65歲的僱員亦可獲4,000元補貼。自僱人士可以個人身份申請，獲批後將獲一筆過8,000元補助。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲稱，政府希望給予年長僱員額外照顧，「明白如果年長僱員出來打工，工資又那麼低，其實可能是生活迫人，我們想『保』這些僱員」。

僱主申報僱員人數？

一般企業申領名額上限為1,000人，13類「受限企業」包括超市、藥房等，獲資助員工人數限於100人。新計劃亦容許僱主自選補貼人數，僱主可因應經營情況，在每月初重新填報各補貼的聘用人數，但不能多於上次計劃或去年第4季的申報員工人數，以便及時反映市場情況。

僱主選取「參照月份」申報僱員人數及薪金時，可沿用2020年保就業計劃的申報資料，或以去年第4季的「新數據」；而新申請或選擇以去年第4季數據的僱主，將由政府代理人揀選可領最高金額的月份。

何珮玲解釋，希望保障員工就業時，亦給予僱主彈性，她提醒僱主選擇沿用前年資料，可以較快獲批資助。

羅致光相信，經修改後的計劃可提供更大彈性，善用公帑。他指當局估計下月公布的2至4月失業率，會較現時5%再上升。

他強調本港失業高峰已過，配合4月派發消費券、5月社交距離措施放寬踏入第二階段，連同一連3個月的新一輪保就業計劃，將產生協同效應，協助僱主在疫情受控情況下反彈，「我覺得時間剛剛好」，相信能夠令企業恢復信心。

▲ (經濟日報)

分多少期發補貼？

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，上輪共有860間企業仍未繳清罰款，涉及7,700萬元，他們需在5月10日前繳清，才能申請今輪「保就業」。

同時政府亦針對相關問題改變新一輪保就業發放補貼安排，5至7月的補貼會分4期發放，第3期只會派發70%補貼，當確認僱主沒有違規後，才會在最後一期發放餘下30%補貼，以減少當局「追債」困難。

僱主留意甚麼罰則？

僱主如在資助期內，聘請少於申報的僱用人數，或補貼並非全部都用於相關員工上，即屬違反承諾，僱主除了要交還補貼，亦要繳交相關補貼金額10%罰款。舉例指，若申報的全職僱員人數為10人，實際只有9名僱員受惠，僱主要交還8,000元資助，亦要再支付800元罰款。政府將查核強積金記錄，以確認僱主遵從承諾。

勞工及福利局局長羅致光認為，抽起30%資助已能夠處理絕大部分的罰款，「但如果太過分，超過3成也要追債」，不過相信個案數字會相當少；而罰款配合抽查希望增強阻嚇力，減少這些情況出現，「令調查工作少一些。」

▲ (經濟日報)

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記者：蘇文軒