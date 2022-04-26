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【好人好事】好鄰居停裝修兩星期讓DSE考生溫書　網民讚有愛：諗起童年時屋邨互助精神

親子 11:04 2022/04/26

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好人好事值得讚！

香港中學文憑考試(DSE)於4月22日開考，一眾莘莘學子為爭取大學入場券都努力溫書，為前途搏到盡，但香港居住環境擠逼，一層動輒十幾戶，如果遇上左鄰右里裝修發出噪音，容易令考生情緒受困影響心情，以致不能專心溫書，有網民在facebook群組「家居裝修分享谷」發貼指收到鄰居要求停裝修兩星期給DSE考生溫書，而裝修公司都願意配合，網民表示已經答應鄰居的要求。

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該網民的行動獲網民激讚，「好人有好報」、「如果個個都係你就好啦，我樓上樓下都裝修，煩死，真係唔使專心」、「你係好人裝修公司都是好公司，港還是有心人多」、「樓主令我諗起我童年屋邨人互助精神！」、「好鄰居有愛」、「DSE人生大事，支持你咁做，做得好啱」。

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而樓主都有回覆網民留言，不過他就謙稱「唔係， 只係總覺得裝修好滋擾人，上次拆牆打地台直情全層樓犯眾憎咁，依家隔離個仔女考dse, 嘈到佢如果考衰咗就一世， 不如停2星期俾佢哋專心溫書，好過之後埋怨我哋一家一世。」而網民就回覆樓主的留言「咁考衰咗都唔係一世嘅不過好欣賞你」、「的確考衰咗唔係一世，不過怨樓主無一世都大半世」。

而有應屆考生的家長就留言表示自己沒有那麼好運遇上好鄰居，「如果個個都係你就好啦，我樓上樓下都裝修，煩死，真係唔使專心」、「我個要去會所避難，無會所死得」、「冇，這兩星期我家正正樓上日日鑽牆，我仔今年考DSE，塞耳都唔掂」。

樓主在貼中再問其他網友，「各裝修業主們大家有冇呢排停一停裝修俾左鄰右舍專心考DSE？」，不過網民反應兩極，有人覺得為何考生不去自修室，要全世界遷就他，有人就認為考生用耳塞就可以，叫停裝修太誇張」，不過都有網民指「幫係人情，唔幫係道理。好老實講，如果鄰居有禮貌地要求，一切好商量，但如果聲大夾惡串串貢，就啋佢有味。」

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責任編輯︰王明芳

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