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【金宵大廈2】蔡嘉欣疑為有錢男友狠飛舊愛　坦白形容自己：拜金嘅NO.1指標

娛樂 11:44 2022/04/26

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蔡嘉欣疑為有米男友狠飛舊愛，為人氣甘願做「拜金女」。

TVB劇集《金宵大廈2》單元「吃播」在昨晚（4月25日）播出下集，劇情圍繞矇眼的吃播女Jessica F疑被迫做大胃王拍片呃點擊，飾演阿甘的丁子朗發動網絡勢力，聯同飾演IT狗的阮兒去救援。

一直矇眼拍片的吃播女Jessica F由蔡嘉欣演出，上集已有片段見她喝下「迷之湯」後吐出牙齒的物體，其後尖叫令人心寒又嘔心。

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是非帶挈人氣

現實生活中蔡嘉欣同樣KOL出身，做回老本行對她絕對駕輕就熟。2019年參加《香港小姐競選》前為當紅KOL，不時拍片分享扮靚化妝心得，自己亦有開設網上時裝店。但是非多多被揭一大籮黑歷史，時裝店被爆平貨貴賣，參選時又被指腿部有紋身，形象負面。

雖然最終落選，但仍獲TVB簽約成為旗下藝人。加入TVB 3年一直備受力捧，曾獲委派擔任《姊妹淘》主持，不少劇集均見其演出，包括《智能愛人》、《飛虎3壯志英雄》等。

蔡嘉欣曾與TVB藝人吳子沖拍拖數年，二人曾一起經營網上時裝店。有指她因拜金而拋棄吳子沖，另結有米新歡Derek，事後她否認拜金撇舊愛，澄清自己是被分手。她不時在網上晒恩愛，分享與Derek Staycation的甜蜜相片。

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【拜金KOL】蔡嘉欣陳詩欣自封「拜金組合」 　收藏Hermès Birkin 25手袋炒價達20萬

善用「拜金」稱號

蔡嘉欣未有介意被冠「拜金」之稱，反而善用稱號以「拜金系列」拍片到YouTube頻道分享名牌收藏。早前她孖住《姊妹淘》好友陳詩欣自封「拜金組合」，大晒Hermès收藏，其中的Birkin 25手袋炒價高達20萬，她更不諱言：「我哋已經變成拜金嘅NO.1指標，拜金KOL！」

此外，她又被爆疑買茶杯貴婦做繁殖場「幫兇」，帶狗仔散步時又無用狗繩，遭網民鬧爆「搵隻狗條命較飛」，非真心愛錫小動物。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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