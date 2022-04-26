【遙距醫療】DrGo推中醫遙距醫療服務治理「長新冠」　首10萬名用戶可獲2百元電子券

▲ 香港電訊旗下遙距醫療服務平台DrGo宣布推出中醫視像診症服務。（網上截圖）

不少確診者在康復後會出現「長新冠」後遺症，當中最常見包括氣喘、疲倦、胃口轉差、輕度認知障礙等。香港電訊旗下遙距醫療服務平台DrGo今日（26日）宣布推出中醫視像診症服務，配合即日處方藥物送遞，讓用戶可安坐家中或工作場所，獲得中醫診治及身體調理建議。首10萬位成功兌換電子券之DrGo用戶可有200元診費補貼，即可低至168元獲得中醫視像診症服務，並包含最少兩日基本處方藥物及藥物送遞服務。

DrGo現時超過一百位醫護人員可提供視像醫療諮詢及健康護理諮詢服務，其服務範疇由即日起更拓展至中醫診症，並與康河中醫診所、卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）旗下的中醫服務及黃韻婷博士診所合作，讓用戶可透過DrGo平台與中醫師進行視像診症，就不同健康問題進行諮詢及身體調理。

該服務其中一位合作夥伴註冊中醫師黃韻婷指出，較常見的『長新冠』症狀包括咳嗽、喉嚨不適、頭暈頭痛、認知能力下降（俗稱『腦霧』）等，儘管這些都跟新冠肺炎有關，但中醫講求辦證論治，需要依據患者症狀及體質，來對症下藥，不能一概而論。她說，以咳嗽為例，乾咳還是帶有痰涎需要不同的方法處理，否則會弄巧反拙。因此，如欲以中醫藥處理『長新冠』，建議諮詢中醫師意見，配合個人情況以對症下藥。

DrGo商務總監吳詠欣指，根據政府統計處數據，於2021年中醫診症佔全港診症數目21.4%，可見中醫服務日趨普及，又樂見夥拍多名中醫師及中醫醫療集團開拓DrGo遙距醫療服務，讓DrGo用戶可享更方便及更多元的遙距醫療診症服務。

為支持港人在疫情下守衛健康，首10萬名成功兌換電子券人士通過DrGo遙距診療平台為用戶，提供普通科、中醫及專科視像診症診費補貼每位港幣200元#。以中醫為例，首次成功登記用戶可以低至港幣168元獲得一次中醫遙距視診服務、最少兩日基本藥物（如中醫師有處方）及藥物送遞服務。除中醫外，DrGo亦為大眾提供普通科、兒科、家庭醫學及更多專科服務，照顧用戶及身邊摯愛的健康需要。星期一至日及公眾假期，每日為用戶服務。

此外，DrGo將於5月5日舉辨免費網上講座，由註冊中醫師講解中醫如何處理新冠肺炎的後遺症，有興趣的市民由即日起至5月5日中午12點，可【按此】登記以獲取網上講座連結。

#適用於首100,000名兌換齊心抗疫活動下診費補貼電子券人士，名額有限，額滿即止。

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責任編輯：郭詩詩