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【免費網課】素食名廚開免費網課教自煮 讓孩子提早暑假增添歡樂

教育 13:05 2022/04/29

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熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

素食名廚開免費網課教自煮。

現今富裕的世代，全世界不少地方都關注兒童的自理能力，香港的港孩當然不例外，坊間一直有個講法是因為升學競爭激烈，導致家長只注重栽培孩子的學術，而執床、洗衫、換床單這些在學校成績表上不計分的項目，家長未必着緊要小朋友學懂的生活技能。因應第五波疫情，孩子迎來一個特別暑假，家長在芸芸網課之中，不妨選一個不一樣的課堂，讓小朋友接受一些基本的自理訓練？ 

最新影片：

我有位著明廚師朋友，化身為老師，最近在網上免費開班教小朋友自煮簡單美味的素食菜式，並介紹素食營養和配搭，希望為小朋友在特別假期增添一點趣味娛樂，同時提升孩子的自理能力。 

名廚的媽媽是素食者，即在媽媽體內孕育時也是吸收素食營養（人稱胎裡素），由於爸爸並非素食者，Elvis是在自由選擇之下堅持茹素，後來更成為著名素食廚師，曾主持香港開電視《追素解決師》及Viu TV《今晚趁熱食》等節目，並著有《素做幸福滋味》系列。他在新推出的網上節目「營素自煮教室」中教小朋友自煮簡單素食菜式，並講解當中的營養和配搭。

講到這裡，或者素食界的，都估到朋友就是素食達人陳浩然Elvis，他推廣素食，並不是希望人人都成為素食者，而是想以行動告訴大家，素食並非曲高和寡，反之，是一件非常平易近人又充滿樂趣的事情，尤其希望小朋友趁早接觸素食。

他說：「我每次表演的菜式，材料都可以輕易從菜市場買到，只要發揮創意，最普通的瓜和菜，都可以演變出令人驚喜的形象及味道。除了提升自理能力，更是創作力的訓練。

透過網上教學及示範，我更會讓同學明白到煮食以至把素食烹調得美味並非想像中困難，非但容易入門，更能提供足夠營養，摒棄一般認為素食者未必夠營養、夠力、夠精神的謬誤。他說：「自小茹素如我，亦長得一板高大，就是最佳的現身說法。除此之外，我更希望小朋友明白，食物可以傳遞愛——是誰煮，以至為誰而煮，煮的及吃的都開心。小朋友如果為父母奉上親手烹調的食物，一定可以為全家帶來難忘的快樂時光！」 

由陳浩然主持的「營素自煮教室」，已於「友邦慈善基金網上健康樂園」推出，有興趣可登入 AIAF-wellness.org 免費參加，其他課堂更涵蓋語文、STEM、運動、武術、美藝、講故事及品格培育等的課程，益智多元，費用全免。

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撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸

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