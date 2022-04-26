【離譜父母】爛賭父母輸錢遷怒「書」本　丟棄小六兒子教科書及試卷

▲ 哥哥懷疑父母因爛賭及迷信，而丟棄弟弟的教科書。

書中自由黃金屋！不過，對於迷信的賭徒而言，看到「書」必然要避之則吉。有身為哥哥的網民，在社交平台投稿，表示懷疑父母因「嗰期輸錢輸得多」，就認為「書」與「輸」諧音，不吉利，而丟棄弟弟的書籍。然而最離譜的卻是父母丟棄的書籍竟是弟弟仍在使用，期末考試需要溫習的教科書。不少網民看過帖文後，紛紛乍舌，有人就直言諷刺道「真係讀得書少，所以整日輸囉！」

網民在Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，講述父母的離譜舉動。帖文指，父母整理房間時，總喜歡不斷丟棄其與弟弟的物品，而投稿人稱，「我就一早講到明，細佬啲書本作業唔好搞。讀過書都知要留返啲書本作業嚟溫習丫嘛」。

不過事主的父母似乎不太理解，經常責怪兄弟二人將書薄留在家中，媽媽又謂「留喺度又係得嗰擺字」。而事主則心水清，「其實我更多係覺得老豆老母嗰期輸錢輸得多，就認為『書』唔吉利，所以想揼佢啲書」。

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事主續指出，母親不但丟棄弟弟五年級的書，甚至六年級的書，也不放過，而弟弟其實正在讀六年級。樓主大怒「冇嘢呀？仲讀緊六年級就揼晒六年級上學期嘅嘢？咁佢年尾考試點啊？」母親則不聽解釋，辯稱「上學期成績表都派咗，咁即係冇用啦」。

更災難的是，原來弟弟學期尾要將功課正本及上學期考試卷交回學校計分，樓主反問，「不過全部揼晒喎，點算呢？」而事主的父母，則反而責怪事主和弟弟，「唔一早講？」

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帖文引起不少網民同情和熱議，有人留言指，「有咁嘅老豆老母真係慘」；「同情樓主，有個咁既老豆老母。你兩兄弟互相扶持吧。無人靠架啦」。也有人因此事而深深共鳴，「我試過比老豆扔書，扔灑去垃圾房，然後我喊住咁執翻啲書、作業翻屋企。」；「我老母以前都係咁， 一來屋企細， 二來佢鐘意扔， 無佢符。」。有網民則諷刺樓主的父母，「真係讀得書少，所以整日輸囉！」；「就係因為佢地唔夠書, 所以個天俾D輸佢地」。

文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

原文網址如下：

https://www.facebook.com/parentlicenses/posts/1001787670709672

https://parentlicenses.hk/?p=1829

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責任編輯：王明芳