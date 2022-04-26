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【母親節2022】戶戶送預訂指定餐廳7折優惠　訂購指定食品可獲3D造型心意卡

休閒消費 12:26 2022/04/26

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戶戶送聯同三間餐廳及生活百貨特製心意卡，於母親節為媽媽獻上心意。(圖片由品牌提供)

戶戶送將聯同Ask for Alonzo、地茂館甜品及DON DON DONKI，帶來各式精選美食，更設特製美食造型母親節立體心意卡。

最新影片推介

地茂館甜品芒西小丸子 ($32)。(圖片由品牌提供)

凡於5月6日至8日期間經戶戶送平台惠顧意大利餐廳Ask for Alonzo的「卡邦尼意粉」、地茂館甜品的「芒西小丸子」或於DON DON DONKI荃灣海之戀分店訂購滿$150，即可獲贈特製美食造型立體心意卡一張！(數量有限，送完即止)。

更多母親節美食優惠：

    點擊圖片放大
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凡於4月25日至5月15日期間經戶戶送平台訂購豐食到會和劉一手重慶火鍋到會、及更多到會美食（需三日前落單)，可享低至七折優惠；而十三少精品川菜和金滿庭亦供應四人優惠套餐（供應期有限，售完即止)。

母親節限量版心意卡於Ask for Alonzo中環及跑馬地分店、地茂館甜品九龍城、將軍澳、屯門及九龍灣分店及DON DON DONKI荃灣海之戀分店供應。

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責任編緝：王明芳

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