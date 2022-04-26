【護眼食物】WFH用眼過度致眼乾視力模糊　營養師推介5種護眼營養素舒緩不適

▲ WFH用眼過度致眼乾視力模糊，營養師推介5種護眼營養素舒緩不適。

疫情WFH期間，都市人眼睛長時間暴露於發出藍光電子產品下，產生促進身體氧化和衰老過程的主要分子自由基，令眼睛內的感光細胞受到破壞，導致眼部問題頻現，例如眼乾、近視度數加深、難以聚焦等。註冊營養師Jim Lau在Facebook發文，介紹5種護眼營養素及相關有助紓緩眼部不適的食物，幫助對抗WFH後遺症。

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葉黃素、玉米黃素

作用：吸收藍光，預防退化性黃斑部病變

推薦食物：羽衣甘藍、菠菜、南瓜

Omega 3 脂肪酸

作用：抗發炎，保護視神經細胞，減少眼乾情況

推薦食物：深海魚、杏仁

蝦紅素

作用：改善眼球睫狀肌的調節張力，及改善眼睛疲勞

推薦食物：食物: 蝦、三文魚、海藻

花青素

作用：清除眼睛自由基，增加眼部血管血液流量

推薦食物：藍莓、莓類

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日常飲食中攝取護眼營養素

在以上提及的營養素中，花青素是為強大抗氧化物，能預防發炎、改善眼睛疲勞、促進視紫紅質合成，避免合成不足引發夜盲症。食物中有莓類、番茄等都含有豐富的花青素。而大部分蔬菜、水果也富含如維他命C、維他命E、鋅和銅等保護眼睛的重要營養素。

另外，適量進食海產，能提供蔬果中沒有的營養素：Omega-3脂肪酸及蝦紅素，例如蝦、蟹等甲殼類，及扇貝、青口等貝殼類；能夠有效滋潤眼睛，減低眼睛乾澀問題。

除多吃對眼部健康有益的食物，營養師凌穎欣也建議每用眼45至60分鐘，視綫應離開電腦屏幕，讓眼睛休息5至10分鐘。可選擇望些遠距離和顏色柔和的景物或東西。

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內容獲「Jim Lau - 註冊營養師」授權轉載。

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責任編輯：張沛