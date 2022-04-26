▲ MIRROR新歌《Innerspace》MV大玩迷幻感，12子分配平均個人鏡頭大增。

MIRROR新歌《Innerspace》於昨日（4月25日）推出，MV在晚上九時上架YouTube，至今約半日時間已經衝破30萬點擊。MV除了勁歌熱舞，還有不少迷幻的畫面，12位成員在今次的MV中各自所佔據的份量大增，「單頭」鏡頭分配更為平均！

人氣組合MIRROR於2022年的第一首團歌《Innerspace》的MV原定昨晚9時上架，最後雖然稍為延遲了15分鐘，但仍無阻一班「鏡粉」的雅興，MV推出至今大約半日，點擊人次已經超過30萬。

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《Innerspace》由王雙駿作曲、小克填詞，有別於過去團歌，歌曲起首第一句由MIRROR12位成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）一同唱出「奇妙在瞬間 跌入這內循環」，接著才輪到AK solo。

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▲ （MV截圖）

整個MV有多個主要場景，包括起初的全黃色背景，除了隊長Lokman之外全員圍坐在一張藍色圓桌旁，站在桌子中間的Lokman向眾人逐一派發卡牌，由Ian帶頭揭牌後，鏡頭一轉來到另一個熱舞的場景，紅色燈光加上剪影，頓時令人聯想起師妹COLLAR出道作《Call My Name!》的MV。

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熱舞的場景分別有水池及激光背景，12子在跳舞時都有機會站上「C位」向鏡頭放電，而另外一些大頭的Mood Shot亦分配得相對平均。而過去主力成員被分配的歌詞佔較多部份，今次《Innerspace》亦讓較少發揮的成員得到更多的獨唱句子，讓大家都得到足夠的曝光機會。

今次新歌強調「內在的聲音」，為了帶樂迷進入幻想的世界內觀自身，MV加上了不少迷幻的特較、飛快移動的鏡頭，令觀眾更加感受到歌曲的強勁律動。

向Dee哥致敬？

▲ （Facebook圖片）

ERROR成員Dee哥（何啟華）今日在IG限時動態出帖，放出《Innerspace》的截圖，以及當年他參加《全民造星》的海選照片。他寫道：「我懷疑MIRROR新歌MV《Innerspace》係向我經典造型skin致敬。」Dee哥還在帖內發起投票，超過9成的網友都認同他的說法。

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