【直資中學】中華基督教會公理高中書院 下學年轉型開辦初中課程

▲ 中華基督教會公理高中書院，下學年轉型開辦初中課程。

香港教育制度經常被批評單一，好像倒模式工廠，不過我反而覺得，有怎樣的家長，有怎樣的教育，當主流家長仍死守著「子女要讀大學才能出人頭地，讀傳統學科考文憑試才是正途」一類思想，教育就難以多元化，所以職業教育始終被看低一線，直白一點講，傳統學科成績差的學生，要發展自己興趣、發揮自己的能力，在香港是相當艱難。

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以往有不適應傳統學校的學生，高中時可以選擇入讀具特色的高中學校，繼續學業，應考公開試外，亦可以按自己的長處，選擇在非傳統學習上發揮所長，部分以職業導向為主，修讀款待、旅遊管理等文憑課程，完成課程後直接獲取資歷架構第二級或第三級。



其中直資學校中華基督教會公理高中書院，為了給學生更完整的六年中學教育，下學年開始轉型，校名將轉為中華基督教會公理書院，由中一開始開辦初中課程，以英語為主要的學習語言，高中課程將提供雙軌並行，學生可選擇修讀文憑試課程或海外課程。



由高中學校轉型為提供整全六年課程的中學，可更全面按學生的學習需要與進度培育同學。公理高中書院校長阮愛馨提到，學校一直以關愛學生為重，同時發展學生專長，例如舊生Johnny在學時學術成績差，缺乏學習動機，特別沒有自信學習英語，修讀校本商科及藝術與設計課程，期間獲學校提供很多實境與體驗學習機會，提升Johnny的英語水平，並安排到德國交流，一邊在當地學校讀書，一邊在設計公司實習，實習時獲上司的讚賞肯定，令他重拾自信學習，最後完成建築學碩士課程，成為建築師。



阮校長又指出，轉型後的公理書院會由中一開始培育學生創業教育，由熟悉的主題如家庭、學校等，引申至社區及世界層面，跨學科學習，每年安排創業教育月，舉辦不同的活動，如業界分享會、創業領袖訓練營、企業參觀、實境體驗等，透過業界和專家導師指導，實踐專題創業計劃。



阮校長說：「學生除一般的課程學習外，亦會切合未來社會需求，為學生提供深度學習、6C教育和創業學習，務求培育有廣闊視野的世界公民。」



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