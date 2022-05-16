【食安新焦點】傳統方式生產食物不安全？　食安中心指適當務農方法可生產安全食物

▲ 了解有機食物的安全。

有機食物越來越受歡迎，本地市面上都有售賣各式各樣的有機食物，包括新鮮蔬菜、米、穀類、肉類及加工食品等。消費者選購有機食物原因各有不同，例如有些人選購有機食物是出於對環境及動物福利的關注，而另一些人則認為食用有機食物可減少攝入除害劑殘餘及添加劑等合成化學物。

什麼是有機農業？

聯合國糧食及農業組織（糧農組織）與世界衞生組織把有機農業定義為一套整全的生產管理系統，可促進和加強農業生態系統的健康，包括生物多樣性、生物循環及土壤生物活動。有機農業強調採取管理措施，而非倚賴農場以外的資源投入，並會考慮到當地情況。有機農業盡可能應用農藝（例如農作物輪作）、生物（例如堆肥及生物害蟲防治）及機械（例如犁田）方法，而非使用合成物質，來達致系統內的任何特定功能。

為了確保生產管理系統的要求得到嚴格遵守，認證機構會委派檢查員到農場及生產場所進行檢查和審核。因此，在出售時標榜為「有機」的食物通常會在包裝上加上認證機構的有機標籤，以便消費者易於識別。無論是本地還是進口的產品，檢查包裝上的有機標籤，有助確保你所購買的是有機食物。

有機食物是否比其他以傳統方式生產的食物更安全？

糧農組織亦指出，雖然有機耕作對環境、動物福利、消費者選擇以及小農戶的收入與糧食保障都可以有好處，但不能保證食物安全。有機耕作是指在整個生產過程中遵循某些生產管理標準，但有機耕作並非食物安全系統，不能排除化學及微生物污染，因為有機食物可使用從植物提取的除害劑，也有可能受到來自環境及人類等的微生物污染。有機食物與傳統食物之間的主要分別在於生產、加工及處理的方式。有機食物所須符合的食物安全標準，與任何其他以傳統方式生產的食物相同。一般來說，只要採用適當的務農方法，有機與傳統耕作兩者都可以生產安全的食物。

▲ 了解有機食物的安全。（資訊由食物安全中心提供）

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。