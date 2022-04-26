【寵物情緣】病弱老貓被盜3日奇蹟尋回　麵廠少東愛心爆棚專收流浪貓

▲ 麵廠的少東杜先生尋回失貓「哥哥」。

位於西環屈地街一間麵廠的少東杜先生，在店內飼養了一頭唐猫「哥哥」20年，上周愛貓突被人抱走失去蹤影，令他心急如焚，在報謷求助及受《東張西望》訪問後，昨日警方終尋回失貓，並把偷貓人士拘捕，愛貓奇跡尋回，令杜生不感安慰。

事緣杜生的唐貓「哥哥」平日都會在麵廠外的小巷曬太陽，杜生亦會定時查看，但上周五下午約兩時，杜生剛看到「哥哥」仍在舖外放風，但半小時再望已經不見蹤影，之後遍尋不獲。

▲ 杜生一直照顧街貓，現時同時養有4隻唐貓。（攝影：eric）

杜生憶述：「有街坊告知看到一個女人行過時把貓抱走，並沿堅尼地城方向走去，於是我就一直找找，直半夜都沒有消息，於是便報警。」

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唐貓「哥哥」曾中風

因「哥哥」2年前曾中風，早前檢查時發現患有淋巴瘤，要定時服藥，故令杜生十分憂心。而之後因電視台派人採訪，令到失貓一事有更多人留意，在好心街坊提供消息及警方的協助下，昨日終找回失貓，並證實為一女子抱走。

杜生表示：「我不知對方為何抱走哥哥，可能見牠瘦弱，以為沒人照顧便抱走牠，現時『哥哥』身體沒大礙，相信對方也有照料牠，只是好心做壞事，所以我不會怪責對方。」

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事實杜生是一位愛心貓奴，跟家人經營麵廠一直會收留流浪貓，『哥哥』當年是由朋友轉讓的街貓，現時另有三隻唐貓都由他照顧，因街坊亦十分喜歡貓，故平日他都會讓愛貓在店外流連，附近店舖的老闆也會任由貓貓出入，很有人情味。

杜生謙稱自己不是特別有愛心，只是能力範圍內做到便做，為貓隻提供三餐一宿。「好像『哥哥』現時患重病，每次看醫生都要幾千元，我都是盡力去做，希望盡量令牠們舒舒服服。」

記者：陳家昌