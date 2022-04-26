【食用安全】蘋果受損發霉或含毒素可致嘔吐　食安中心教看一個位置分辨易爛蘋果

▲ 受損、發霉蘋果或含毒素，進食後可致腸胃不適和嘔吐。

若蘋果已腐爛或發霉，切勿進食或用來煮食、榨汁！食物安全中心指出，受損或發霉的水果，尤其蘋果，也可能含有棒曲霉素。若攝入大量棒曲霉素，可引致噁心、腸胃不適和嘔吐。食安中心教一招，從外表分辨較易腐爛的蘋果，並分享食物防霉貼士。

食安中心表示，棒曲霉素是由多種霉菌（例如青霉菌屬及曲霉菌屬）所產生的另一種霉菌毒素。雖然棒曲霉素可在其他食物中找到，但大多存在於蘋果及其製品中，例如蘋果汁。

食安中心指，榨汁期間，即使已清洗蘋果表面或已去除發霉的部份，也不一定可消除已存在的棒曲霉素，因為部份棒曲霉素可能已擴散至其他看似健康的組織。因此，不應進食腐爛或發霉的蘋果，也不應用來製作果汁。

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分辨易爛蘋果的方法

某些蘋果特別易爛？食安中心教路，看蘋果一個位置即可知道。果萼（花托）展開的蘋果，其果核特別容易腐爛。中心提醒：

霉菌可以早在蘋果生長時已進入果核，故應定期在榨汁前檢查這些品種蘋果的內部有否腐爛。

加熱就可以去除霉菌?食安中心續指，加熱處理（例如巴士德消毒）一般能消滅蘋果汁中的霉菌，但能消除已存在的棒曲霉素。

▲ 食安中心指，果萼展開的蘋果（左）較易出現果核腐爛的情況。（圖片：食物安全中心）

食物防霉貼士

溫暖濕潤的環境最容易滋生霉菌，家中的糧食若受到霉菌污染，有可能會釋出毒素。食物安全中心指，霉菌主要攻擊農作物及其製成品，包括穀類食物、乾製香料、薯仔，花生果仁等。想好好保存食物，可參考食安中心分享的防霉貼士：

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食安中心指，要減少食物變壞，必須有適當的貯存條件。罐頭食品、穀類及馬鈴薯等在室溫下保存的食品，應存放於陰涼乾爽的地方。容易腐壞的食物則應貯存在雪櫃的冷凍保鮮格（４°C或以下）或冷藏冰格（-18°C或以下）。

為保持雪櫃運作良好，雪櫃內應留有一些空間，使冷空氣流通暢順。否則，雪櫃內過滿會降低製冷效能，可能導致食物變壞，帶來食物安全隱憂。熟食或即食食物應與生的食物分開貯存，例如雪櫃的上方貯存格只用作存放熟食或即食食物，以防止交叉污染。

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責任編輯：羅嘉欣