【養血湯水】都市人壓力大易早衰脫髮　中醫師推介養血護髮湯水

▲ 都市人壓力大易早衰脫髮，中醫師推介養血護髮湯水。

香港人生活節奏繁忙，工作壓力大，容易出現身體早衰情況。外在反映常見為有白髮、脫髮、枯黃等。註冊中醫師何慧欣在Facebook發文，推介可調理身體早衰現象的養血滋陰潤燥湯水，適合全家飲用。

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【養血滋陰潤燥烏雞湯】

何醫師指出，此湯可改善身體腎虛早衰的現象，適合陰血不足、早生白髮人士。平時容易頭暈、面色蒼白、手腳冰凍、容易失眠、健忘的人士也適用；女士月經後飲用亦可。惟注意濕熱體質人士則不適合。

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材料（4人份）：

生地 15克

熟地 20克

淮山 15克

杞子 15克

陳皮 1片

生薑 1片

去皮烏雞 1隻

做法：

烏雞去皮切段，汆水備用。

陳皮浸泡後去絡備用

其他材料洗乾淨備用

準備八碗水煲滾後，把以上材料加入。

水滾後轉細火，煲2小時即可飲用。

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內容獲「何慧欣醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛