【養血湯水】都市人壓力大易早衰脫髮 中醫師推介養血護髮湯水
保健美顏 16:42 2022/04/26
香港人生活節奏繁忙，工作壓力大，容易出現身體早衰情況。外在反映常見為有白髮、脫髮、枯黃等。註冊中醫師何慧欣在Facebook發文，推介可調理身體早衰現象的養血滋陰潤燥湯水，適合全家飲用。
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【養血滋陰潤燥烏雞湯】
何醫師指出，此湯可改善身體腎虛早衰的現象，適合陰血不足、早生白髮人士。平時容易頭暈、面色蒼白、手腳冰凍、容易失眠、健忘的人士也適用；女士月經後飲用亦可。惟注意濕熱體質人士則不適合。
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材料（4人份）：
- 生地 15克
- 熟地 20克
- 淮山 15克
- 杞子 15克
- 陳皮 1片
- 生薑 1片
- 去皮烏雞 1隻
做法：
- 烏雞去皮切段，汆水備用。
- 陳皮浸泡後去絡備用
- 其他材料洗乾淨備用
- 準備八碗水煲滾後，把以上材料加入。
- 水滾後轉細火，煲2小時即可飲用。
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內容獲「何慧欣醫師」授權轉載。
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責任編輯：張沛