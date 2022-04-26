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【養血湯水】都市人壓力大易早衰脫髮　中醫師推介養血護髮湯水

保健美顏 16:42 2022/04/26

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都市人壓力大易早衰脫髮，中醫師推介養血護髮湯水。

香港人生活節奏繁忙，工作壓力大，容易出現身體早衰情況。外在反映常見為有白髮、脫髮、枯黃等。註冊中醫師何慧欣在Facebook發文，推介可調理身體早衰現象的養血滋陰潤燥湯水，適合全家飲用。

最新影片：

【養血滋陰潤燥烏雞湯】

何醫師指出，此湯可改善身體腎虛早衰的現象，適合陰血不足、早生白髮人士。平時容易頭暈、面色蒼白、手腳冰凍、容易失眠、健忘的人士也適用；女士月經後飲用亦可。惟注意濕熱體質人士則不適合。

    點擊圖片放大

材料（4人份）：

  • 生地 15克
  • 熟地 20克
  • 淮山 15克
  • 杞子 15克
  • 陳皮 1片
  • 生薑 1片
  • 去皮烏雞 1隻

做法：

  • 烏雞去皮切段，汆水備用。
  • 陳皮浸泡後去絡備用
  • 其他材料洗乾淨備用
  • 準備八碗水煲滾後，把以上材料加入。
  • 水滾後轉細火，煲2小時即可飲用。

——————

內容獲「何慧欣醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛

食譜 養生 壓力 中醫 頭暈 月經 杞子 失眠 中醫師

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