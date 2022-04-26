【親子活動】奧海城Tesla限定體驗　設兒童駕駛學院親子共享駕車樂趣

▲ S+ REWARDS及Olympian Kids會員憑5點數或500積分即可參與兒童駕駛活動一次。（商場提供）

適逢因社交距離措施放寬而消費市場開始復蘇，市民外出意慾亦續步提升，Tesla即日起至5月9日期間於奧海城2期提供限定體驗，首次展出全新Model 3及Model Y，讓公眾可率先體驗純電動Tesla。

現場設有特別試駕路線供公眾報名，由奧海城出發，途經昂船洲大橋，讓車迷在試駕途中第一身感受和了解Tesla的速度和性能。是次展出更設有香港首個「限定期間 Tesla 商店」，獨家展示一系列Tesla生活精品、配件及服飾，絕對能滿足一眾Tesla車主。

除車主可以一嘗駕駛樂趣外，活動更特別設有「兒童駕駛學院」，父母可以帶同小朋友從小學習可持續發展觀念及一嘗駕駛兒童電動車滋味。S+REWARDS及Olympian Kids會員憑5點數或500積分即可參與兒童駕駛活動一次，體驗包括拍攝電動車駕駛執照照片及駕駛Tesla兒童電動車，並獲發電子版「Tesla兒童電動車駕駛執照」。

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Meet Model Y 奧海城限定體驗

日期：即日起至2022年5月9日

時間：12nn - 8 pm

地點：奧海城2期地下主題中庭

記者：王嵐