【食腦喪B】何廣沛變股神劇情向《大時代》致敬　76歲雪妮與後輩玩忌廉零架子

▲ 雪妮與後輩打成一片，玩忌廉大戰零架子。

TVB喪屍喜劇《食腦喪B》昨晚（25日）劇情講到「喪B」余陽光（何廣沛飾）吃了股神汪閃博的腦袋，變得沉迷炒股、更挪用火鍋店資金，惹得「阿Paul」馬辛勤（雪妮飾）大怒。

阿Paul用盡方法都未能阻止陽光炒股，甚至扮畀車撞依然不得要領…之後喪B腦中突然閃過一組數字「87831」，以為是股票代號的他決定重錘出擊，惟最終股價大跌致血本無歸。原來「87831」是股神愛人「奀妹」的骨灰龕位號碼，股神因對奀妹念念不忘含鬱而終，喪B知道真相後決定幫股神完成遺願，相當感人。

「股神」故事設計用心，更神還原經典劇集《大時代》方展博與慳妹的愛情故事。除了名字「汪閃博」、「奀妹」是向方展博及慳妹致敬外，還重現了《大時代》中經典Icon，包括方展博與慳妹的定情歌《紅河村》，以及大結局中隨風飄去的紅絲巾。

另一抵讚位，是劇中阿Paul收看《大時代》重播時，以五字真言「炒股票，玩完」告誡喪B不要沉迷炒股，絕對是「靚抽」。昨晚一集成功勾起網民集體回憶，紛紛留言大讚有驚喜：「致敬大時代」、「好有心思，有睇過大時代嘅，都會識得笑」、「股神呢個故事係幾好睇」。

最新影片推介：張明偉專訪

雪妮息影作

昨晚另一劇情，阿Paul在街上認錯喪B生父，遂上前質問並發生拉扯，最終阿Paul慘被車撞死，劇情催淚。現年76歲的雪妮入行逾58年，《食腦喪B》是她息影前最後一部作品，雖然雪妮身為大前輩，但卻毫無架子，日前一場雪妮慶生戲，她與一班後輩竟玩起忌廉蛋糕大戰，更玩到滿面忌廉，畫面溫馨又搞笑。

原來這場戲是經雪妮姐「霸氣首肯」才拍得成，何廣沛在社交網上載花絮照並留言謂：「你又點會估到雪妮姐肯同我哋班後生玩到咁喪呢？其實作為後輩我哋都唔敢亂嚟，但雪妮姐好霸氣一句『有咩唔得呀』，所以先有呢場忌廉蛋糕大戰。」

▼ 點擊圖片放大 +11 +10