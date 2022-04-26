  • 29°C
香港時間 : 2022426日 (週二) 13:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【謀殺女嬰】涉寓所謀殺19個月大女嬰　24歲女被告仍留院周五再訊

社會 12:01 2022/04/26

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

案件今（26日）於東區裁判法院提堂。（資料圖片）

24歲無業女子涉於上周六（23日）在北角住所內，謀殺約19個月大女兒，被控1項謀殺罪。案件今（26日）於東區裁判法院提堂，由於被告仍留院，今早缺席應訊。裁判官應控方申請，將案件押後至本周五（29日）2再訊，以待被告出院，期間被告由警方看管。

被告劉家琪（24歲），報稱無業，被控1項謀殺罪。控罪指被告於或約於2022年4月23日，在北角英皇道麗宮大廈一單位謀殺羅玥甯。

控方於庭上指，被告仍於東區醫院留醫，未能出庭應訊，申請將案件押後，以待被告出院。裁判官將案件押後至4月29日再訊，期間被告還押警方看管。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【兇殺案】北角一歲半女嬰疑遭勒死　警方拘捕24歲母親
09:10 2022/04/24
【兇殺案】北角一歲半女嬰疑遭勒死　警方拘捕24歲母親
【謀殺案】北角一歲半女嬰疑遭勒死　24歲母親明早提堂
17:16 2022/04/25
【謀殺案】北角一歲半女嬰疑遭勒死　24歲母親明早提堂

你可能感興趣

【兇殺案】北角一歲半女嬰疑遭勒死　警方拘捕24歲母親
09:10 2022/04/24
【兇殺案】北角一歲半女嬰疑遭勒死　警方拘捕24歲母親
【謀殺案】北角一歲半女嬰疑遭勒死　24歲母親明早提堂
17:16 2022/04/25
【謀殺案】北角一歲半女嬰疑遭勒死　24歲母親明早提堂
北角 麗宮大廈 交通事故 罪案 東區醫院

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
10:25 2022/04/25
【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
17:08 2022/04/24
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
【CHILL CLUB】ViuTV直接失誤許廷鏗大方原諒　何啟華燈牌「騎劫」頒獎禮成焦點
12:21 2022/04/25
【CHILL CLUB】ViuTV直接失誤許廷鏗大方原諒　何啟華燈牌「騎劫」頒獎禮成焦點