【謀殺女嬰】涉寓所謀殺19個月大女嬰　24歲女被告仍留院周五再訊

▲ 案件今（26日）於東區裁判法院提堂。（資料圖片）

24歲無業女子涉於上周六（23日）在北角住所內，謀殺約19個月大女兒，被控1項謀殺罪。案件今（26日）於東區裁判法院提堂，由於被告仍留院，今早缺席應訊。裁判官應控方申請，將案件押後至本周五（29日）2再訊，以待被告出院，期間被告由警方看管。

被告劉家琪（24歲），報稱無業，被控1項謀殺罪。控罪指被告於或約於2022年4月23日，在北角英皇道麗宮大廈一單位謀殺羅玥甯。

控方於庭上指，被告仍於東區醫院留醫，未能出庭應訊，申請將案件押後，以待被告出院。裁判官將案件押後至4月29日再訊，期間被告還押警方看管。

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記者：梁錦麟