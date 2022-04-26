【明星減肥】人妻朱千雪學煮住家菜成功減磅　Tracy做運動+168斷食法搣甩13磅

▲ 原本有著「幸福肥」的朱千雪近日成功減磅。

朱千雪（Tracy）於2019年與醫生男友吳昆倫（Justin）結婚，婚後朱千雪亦淡出幕前，近年專注於大律師的工作，幸她不時於IG分享生活日常，讓粉絲知道其近況。

日前朱千雪於IG分享兩張獨照，原本有「幸福肥」的她看來清減不少，身穿碎花春裝的她手臂纖幼兼面頰變尖，連鎖骨也盡現。

Tracy接受TOPick訪問時表示近一年成功瘦身13磅，朱千雪更分享其瘦身秘方，除了奉行「168斷食法」外，更選擇步行返工，運動兼飲食雙管齊下瘦身。

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▲ 朱千雪瘦到鎖骨暴現呀！（取自instagram）

廚藝飛躍進步

朱千雪謂結婚初期原本是「無飯煮婦」，兩口子每天也是叫外賣，其後覺得長遠來說不是辦法，故決定親自下廚。

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原本是「地獄廚神」的她近日廚藝進步了不少，她說：「每天煮個幾種菜式會覺得悶，所以我上youtube學煮餸，現在好多人會教煮簡單菜式，零失敗兼只需幾種食材。」

控制油鹽份量

在家下廚可控制油和鹽的份量，吃得清淡的朱千雪亦成功減磅。

Tracy細心地說：「始終外賣菜式比較鹹和重味精，自己在家煮飯後，明白某些菜式不落鹽調味也可，這些位可以自己拿掐，慢慢地體重也下降，希望可以不會反彈啦，始終現在的樣子上鏡也顯肥，但返工之後又比較忙，唯有努力一點。」

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椰菜花飯代替白飯

朱千雪續說飲食方面要均衡，她說：「每日都一定會有菜，蛋，肉。不過會盡量少吃澱粉質，就會用椰菜花飯代替白飯。」

近年不少女士也以椰菜花替代米飯來減肥，包括天后鄭秀文，其實椰菜花不但卡路里低，亦是高纖蔬菜，其纖維量為白飯的3倍，可以促進腸道蠕動。

另外，Tracy會間歇性進行「168減肥法」，就是一天中只有8小時進食，另外16小時完全禁食。而在16小時內，只可攝取零熱量，如水、鹽、黑咖啡及茶。

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做適量運動

不少明星也採用「168減肥法」，而最常見的168斷食時間是中午12時起進食，晚上8時前結束。「168減肥法」建議每餐吃2份蔬菜，1份全榖類食物，及1份蛋白質，也可選擇熱量極低，纖維值高的藻類及菇類食物。

除飲食要節制外，Tracy還配合適量運動，不過之前疫情嚴峻，只能在家跑跑步機：「盡量一星期5次，每次最少半個鐘。如果天氣不太熱的話，我會選擇行返工和放工，當做運動。」

成功瘦掉13磅的朱千雪坦言丈夫也讚賞她，Tracy說：「他飲食方面比前健康，因為由我做飯，所以他要跟我一起吃。」

▲ 2019年，朱千雪升呢為人妻。（取自instagram）

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民選港姐冠軍

朱千雪於2012年因選港姐奪季軍入行，參選時已人氣高企的她更被捧為「民選冠軍」朱千雪觀眾緣甚好，未正式卸任港姐已經工作不斷，獲無線力捧。於第一套參演的電視劇《On Call 36小時II》裡與吳啟華飾演一對情侶。

其後於《EU超時任務》裡首次擔當第一女主角，備受網民好評。與王浩信的螢幕情侶形象更受歡迎，二人當時已被捧為視帝視后大熱，惟最終未能奪獎。

▲ 2021年朱千雪正式成為執業大律師。

事業以外，朱千雪亦於2019年榮升人妻，跟拍拖5年任職顧問醫生的吳昆倫註冊結婚。

曾於香港城市大學修讀法律的朱千雪，婚後淡出幕前，於2020年9月加入香港大律師公會執委張健利的律師樓「Denis Chang's Chambers」，正式成為旗下大律師。

記者：游艾維