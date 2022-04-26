【靚太安樂窩】Philips全新健康空氣炸鍋及智能萬用鍋　自動調節烹調最佳時間和溫度

▲ Philips的智能家電，配合過百款食譜，大家想成為家居廚神亦輕而易舉！（圖片由品牌提供）

想由新手入廚變身做家居廚神，不妨考慮添置合適的小幫手。Philips推出健康空氣炸鍋及多功能智能萬用鍋，再配上新出的NutriU美味食譜靈感手機應用程式，安在家中就能輕鬆煮出美味又健康的佳餚。

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Philips Premium XXL健康空氣炸鍋 HD9870/20 健康空氣炸鍋

▲ Philips Premium XXL健康空氣炸鍋。（圖片由品牌提供）

智能感應技術

只需透過機面的按鍵選擇食物類型，之後按下按鈕進行烹飪，感應器便能根據食材的種類、大小及重量，自動調節出所需要烹調的最佳時間和溫度。加上支援全新推出的NutriU應用程式，當中收錄過百款獨家食譜，輕易地炮製出不同佳餚。

零油下廚

Philips Premium XXL的獨家專利脂肪脫離技術，可分離並收集食材內多餘的脂肪，更可去除高達50%的肉類脂肪，令食物變得更健康。而高速空氣循環技術能創造出快 7 倍的熱空氣氣流，在只使用少量油，甚至無需加油，都能炮製更香脆可口的美食。

貼心設計

設有7.3 升特大容量炸鍋，能烹調全雞或煎炸1.4公斤的薯條，足夠6人享用。另外，也能利用內置的「保溫模式」為佳餚保持理想溫度，而保溫時間更可長達30分鐘。

型號：HD9870/20

顏色：珍珠白配香檳金

建議零售價： HK$2,998

隨機附送：家庭焗盤及9個鬆餅杯

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Philips Premium XXL健康空氣炸鍋 HD9765/40

▲ Philips全新推出霧灰色的Premium XXL健康空氣炸鍋 HD9765/40。（圖片由品牌提供）

跟機附設全新家庭焗盤，最多可烹調 4 份千層面，加上其不黏底外層，非常適合燜燉的菜式，例如法式雜菜、意式烘蛋、醬汁肉等。

省電省時

由於加熱烹調的空間採用使用密閉設計，令食物比使用迷你焗爐的烹調效果更鬆脆，而且速度快兩倍，甚至製作焗海鮮飯、焗豬扒飯等都全無難度，更不用花時間等待預熱，比起焗爐所耗更少電力。

健康下廚

配備脂肪脫離技術，可去除高達 50% 的肉類脂肪*，同時亦設有Philips高速空氣循環技術，能在食物籃內創造出快7倍的熱空氣氣流，輕鬆便能炮製香脆可口的美食。

簡單易用

機面設有數碼介面及QuickControl 快速調控旋鈕，並提供5個預設烹調程序，分別是薯條、冷凍小吃、雞肉、肉類、魚和烘烤，只需要輕鬆一按即可。此外，也支援全新推出的NutriU 應用程式，當中收錄超過百款獨家食譜。

型號：HD9765/40

顏色：霧灰色

建議零售價：HK$2,698

Philips All-in-One智能萬用鍋HD2151/80

▲ Philips All-in-One智能萬用鍋。（圖片由品牌提供）

精確系統設計

機內設全新開發的味道控調系統，透過壓力及溫度控制功能，能夠將肉類的軟嫩度提升達22%，多汁度更可提升達42%。具有快速壓力釋放技術，只需7分鐘時間，便能將煲內完全降壓，不用慢慢降壓程序，即可享用佳餚。

提高烹調靈活性

為了令烹調靈活性更高，大家可從35個預設程序中找出最合適的選項來炮製美食。另外，只需要在烹調過程輕按機面的「烹飪過程中添加原料」按鍵，便可立即加入其他食材，完成後便可繼續烹調。而當降壓後發現湯汁過多，也可輕按機面的「收汁」按鍵，機體便以高功率加熱以減少湯汁，令味道變得更加濃稠芳香。

型號：HD2151/80

顏色：黑色

建議零售價：HK$1,998

零售點：各大百貨公司及電器店有售

查詢：2619 9663

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責任編緝：王明芳