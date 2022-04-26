【金宵大廈2】陳山聰李施嬅考牌作獲讚　結局篇將揭5大迷團

▲ 《金宵大廈2》四角戀主角終於「齊腳」。

TVB熱播劇《金宵大廈2》昨晚（4月25日）播出的第8個單元《吃播》下集，劇情講述兼任吃播的外送員阿甘（丁子朗飾），不惜一切甚至「自製真相」，誓要揭開「Lost & Found」背後陰謀，令自己及身邊人包括好友貴祥（白彪）、戰友彈彈珠（阮兒飾）及女友Suki（伍樂怡飾）陷入險境。

最終阿甘成為犯罪集團另一犧牲者，隨著單元故事落幕，穿梭黑白世界及現實世界的犯罪集團MIA的Big Boss身份亦昭然若揭。

昨晚彈彈珠一句主題對白：「真相喺網絡世界咩都有，係冇真相，你只係會睇到你想睇到嘅嘢，同埋你相信嘅嘢」引發網民共鳴，認為《吃播》故事不但結構嚴謹，且拍攝手法流暢具追看性，極有潛力拍成劇集或電影。

雖然劇情最終Open Ending，沒有清楚交代貴祥失蹤，Suki變節原因，以及阿甘是生是死，但網民認為相關安排反而更呼應主題，因現實世界正正沒有所謂「真相」。

▲ （左）戰友彈彈珠（阮兒飾）與丁子朗。

四角戀主角終於「齊腳」

至於主軸愛情線昨晚發展亦見明朗化，四角戀主角終於「齊腳」，除了李施嬅飾演的Ella、Lydia，陳山聰飾演的Joey，失蹤多時的Maurice亦終於「現身」，原來Maurice之前被MIA擄走兼被誤當Joey被洗腦。

劇情終為Maurice一洗「渣男」污名，揭示Maurice移情Lydia、全因給Ella愛的共感另有其人，面對Ella的不自知，Maurice獨自承受失落及痛苦，就在Maurice最失意時在黑白世界遇上知「啡」人Lydia並譜出真正戀曲。

而另一重要角色男精神病人（陳山聰分飾）昨晚處境亦相當危險，皆因身處60年代的他，同樣面對類似「洗腦」酷刑。

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監製強調留意細節位

對於主線劇情愈見清晰，網民亦緊隨提出兩大迷思，首先大家為精神男病人真身議論紛紛，有人認為是Joey或Maurice，有人則認為陳山聰應該還有第三個角色。

對於網民疑惑，監製阿細受訪時依然強調要留意細節：「男精神病人嘅身份去到今晚第十七集應該呼之欲出，大家可嘗試細心留意男病人拎住啲乜。」

阿細又指男病人在劇中擔任重要的加甜任務，當謎底逐一解開後，大家便能感受到主線中暗藏的浪漫元素，並謂只要追看下去，便能清晰知道到底陳山聰及李施嬅到底分飾了多少個角色，並指《金宵》結局篇總共會解開五大謎團。

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山聰施嬅演技出色 原來各有替身

昨晚亦是山聰與施嬅考牌位，皆因二人都要「自己同自己做對手戲」；雖然有難度，但二人順利過關，網民留言大讚：「佢哋幾個角色都分辨得好好，演繹方式同眼神語氣都唔同。」

阿細還透露了一個得意位，就是為了方便拍攝，施嬅及山聰均各自有一個替身，而山聰的替身竟是有份演出《金宵1》的方紹聰（奶仔）！奶仔在《金宵1》中飾演癡情男賊，最終錯手殺人，如今奶仔拍膊頭犧牲出鏡機會為山聰擔任替身，足見整個《金宵》團隊感情十分要好。