【世界狼瘡日】紅斑狼瘡引致腎炎怎麼辦？

紅斑狼瘡症是一種自身免疫系統疾病,患者的免疫系統出現失調,並產生抗體攻擊自身細胞和組織。腎臟是主要受影響的器官之一,若演變成紅斑狼瘡腎炎,患者會出現蛋白尿和小便帶血的情況,嚴重者甚至會引發腎衰竭,需要終生洗腎。許多人對類固醇存在恐懼,患者一定要使用類固醇嗎?當中有9成患者都是女性,狼瘡腎炎又會否影響懷孕?



目前紅斑狼瘡腎炎成因仍然不明,如不妥善治療,恐影響深遠。風濕病科專科醫生張錚表示,狼瘡腎炎患者須積極接受治療,即使病情得到緩解也不可掉以輕心,要防止復發,「因為每一次復發,都會對腎臟功能造成更嚴重的損害,復發的次數愈多,進展到腎衰竭的機會則愈大。」



狼瘡腎炎5類病徵變化



張醫生指,狼瘡腎炎分為不同種類,嚴重程度不一,醫生會根據病人的情況作評估,給予適當的治療建議。根據世界衛生組織的分類,狼瘡腎炎的病理變化可分為5大類:



第 1 類:微小病變型紅斑狼瘡腎炎

第 2 類:腎小球間質增生性紅斑狼瘡腎炎

第 3 類:局部增生性腎絲球紅斑狼瘡腎炎

第 4 類:彌漫增生性腎絲球紅斑狼瘡腎炎

第 5 類:膜性腎絲球紅斑狼瘡腎炎



張醫生表示,第1和2類同屬輕度,病徵不明顯,可密切監察情況,而較嚴重的第3、4和5類患者,病徵較明顯,須從積極的「引導治療」入手,過程為期6個月,醫生會處方高劑量類固醇及高劑量免疫抑制劑,以控制發炎情況。當病情得到緩解,患者將轉而接受「維持治療」,醫生會維持免疫抑制劑份量,並轉用低劑量類固醇等藥物。他補充,現階段療程沒有特定時間,但由於短於3年的復發率較高,因此會建議病人3年後才停藥。



「醫生會視乎患者情況調整藥物,亦會平衡患者意願,減少藥物的劑量,以限制副作用。」張醫生說,治療目標是腎功能保持穩定,或情況有明顯改善,如蛋白尿明顯下降。



必須服用類固醇嗎?



由於狼瘡腎炎是頑固的疾病,醫生通常會處方類固醇,不少患者或因恐懼副作用而抗拒。張醫生指出:「類固醇能有效抑制炎症,而且服用時間有限,醫生也會定期監察並在病情穩定情況下,為患者調低類固醇的劑量,務求在控制紅斑狼瘡症病徵之餘,減少副作用的影響。」



懷孕會令病情惡化?



狼瘡腎炎女患者及其家人一直關心患者能否懷孕。張醫生表示,如今醫學進步,治療腎炎的效果得以大大提升,只要病情控制得宜,懷孕不是問題,「患者不應急着在病情不穩定、身體不好的情況懷孕,勉強停藥懷孕,風險非常高,做法並不可取。」張醫生呼籲患者應先積極接受治療,待病情穩定才計劃其他人生大事。



