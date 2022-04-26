  • 29°C
香港時間 : 2022426日 (週二) 13:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE2022】中文閱讀卷考問內地哲學家周國平兩篇散文    指定篇章考《聲聲慢》 

社會 12:21 2022/04/26

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

中學文憑試今日（26日）舉行中文科卷一閱讀卷及卷二寫作卷考試。（黃悅晴攝）

中學文憑試今日（26日）舉行中文科卷一閱讀卷及卷二寫作卷考試。其中閱讀卷課外篇章，考問內地哲學家周國平兩部作品，分別為散文《一個人和三個人稱》及散文集《每個人都是一個宇宙》的節錄。 

乙部共佔閱讀卷分數70%，共設3篇文章，首兩篇為白話文，均為周國平的作品；第3篇共節錄3則文言文，分別為《說苑·至公》、《呂氏春秋·貴公》及《莊子·大宗師》。 

至於甲部指定閱讀篇章考核的範文，包括《魚我所欲也》、 《逍遙遊》、 《論仁、論孝、論君子》 及《聲聲慢》，共佔閱讀卷分數30%。 

考評局今年再精簡部分DSE評核要求，其中中文卷四說話卷遭取消，閱讀卷佔整科比重由24%提升至32%。 

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【DSE2022】英文閱讀卷借《老夫子》談漫畫式微　考生稱「細個有睇」　寫作卷首度考農莊簡介
17:41 2022/04/22
【DSE2022】英文閱讀卷借《老夫子》談漫畫式微　考生稱「細個有睇」　寫作卷首度考農莊簡介
【DSE2022】開考第2日首度有考生即日要求入竹篙灣　共21名考生竹篙灣應考英文聆聽卷
12:52 2022/04/23
【DSE2022】開考第2日首度有考生即日要求入竹篙灣　共21名考生竹篙灣應考英文聆聽卷
【DSE2022】26人竹篙灣考數學科　將軍澳考生印漏健康申報表發帖求救獲街坊相助
15:29 2022/04/25
【DSE2022】26人竹篙灣考數學科　將軍澳考生印漏健康申報表發帖求救獲街坊相助

你可能感興趣

【DSE2022】英文閱讀卷借《老夫子》談漫畫式微　考生稱「細個有睇」　寫作卷首度考農莊簡介
17:41 2022/04/22
【DSE2022】英文閱讀卷借《老夫子》談漫畫式微　考生稱「細個有睇」　寫作卷首度考農莊簡介
【DSE2022】開考第2日首度有考生即日要求入竹篙灣　共21名考生竹篙灣應考英文聆聽卷
12:52 2022/04/23
【DSE2022】開考第2日首度有考生即日要求入竹篙灣　共21名考生竹篙灣應考英文聆聽卷
【DSE2022】26人竹篙灣考數學科　將軍澳考生印漏健康申報表發帖求救獲街坊相助
15:29 2022/04/25
【DSE2022】26人竹篙灣考數學科　將軍澳考生印漏健康申報表發帖求救獲街坊相助
DSE 哲學 閱讀 中學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
10:25 2022/04/25
【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
17:08 2022/04/24
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
【CHILL CLUB】ViuTV直接失誤許廷鏗大方原諒　何啟華燈牌「騎劫」頒獎禮成焦點
12:21 2022/04/25
【CHILL CLUB】ViuTV直接失誤許廷鏗大方原諒　何啟華燈牌「騎劫」頒獎禮成焦點