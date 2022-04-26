【DSE2022】中文閱讀卷考問內地哲學家周國平兩篇散文    指定篇章考《聲聲慢》 

▲ 中學文憑試今日（26日）舉行中文科卷一閱讀卷及卷二寫作卷考試。（黃悅晴攝）

中學文憑試今日（26日）舉行中文科卷一閱讀卷及卷二寫作卷考試。其中閱讀卷課外篇章，考問內地哲學家周國平兩部作品，分別為散文《一個人和三個人稱》及散文集《每個人都是一個宇宙》的節錄。

乙部共佔閱讀卷分數70%，共設3篇文章，首兩篇為白話文，均為周國平的作品；第3篇共節錄3則文言文，分別為《說苑·至公》、《呂氏春秋·貴公》及《莊子·大宗師》。

至於甲部指定閱讀篇章考核的範文，包括《魚我所欲也》、 《逍遙遊》、 《論仁、論孝、論君子》 及《聲聲慢》，共佔閱讀卷分數30%。

考評局今年再精簡部分DSE評核要求，其中中文卷四說話卷遭取消，閱讀卷佔整科比重由24%提升至32%。

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記者：黃悅晴