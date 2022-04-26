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【飯戲攻心】鄧麗欣代表出席烏甸尼遠東電影節　喜劇無國界全場震撼鼓掌

娛樂 12:55 2022/04/26

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（大會提供）

由陳詠燊執導及編劇，黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文主演的喜劇《飯戲攻心》，入圍第24屆意大利烏甸尼遠東電影節（Far East Film Festival）競賽單元，同時獲提名競逐The Mulberry Award最佳劇本大獎，Stephy以女主角身份遠赴烏甸尼，代表《飯戲攻心》團隊出席參展。

對於今次代表《飯戲攻心》出席影展，Stephy深感榮幸，她滿足地回應：「今次代表《飯戲攻心》來到烏甸尼影展當然非常開心，覺得好榮幸，因為這部是香港很地道的喜劇，是很好的劇本，整個團隊都非常用心，我代表導演、子華神及一眾演員來到接受大家掌聲，是一件非常榮幸及開心的事情。」

【飯戲攻心】黃子華張繼聰曾陷情義兩難全　陳湛文自認重色輕友【有片】

（大會提供）

外國觀眾觀賞《飯戲攻心》是否懂得笑，是大家都關心的焦點，Stephy說：「在放映前我都有擔心過這問題，有諗過意大利人睇我們的喜劇，究竟懂不懂笑我們的表達，看戲時我都很注意字幕、翻譯及大家的反應，而所有的反應都給我想像中好，大家都懂得笑，而且笑得開心，有些位置是全場震撼地笑，這反應令我非常激動，非常開心，我覺得喜劇真是無分國界。」

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【飯戲攻心】女神林明禎慨嘆無追求者　大馬女神遇上子華神： 很緊張【有片】

首映禮現場反應極佳，Stephy極為感動說：「最特別是放映完畢，我站立接受大家掌聲，最後片尾曲是《還是覺得你最好》，我是很自然地喜歡這首歌，之後很開心地跟着拍子去拍手，怎料全場的觀眾都跟着一起拍手，像壓軸的感覺，不知大家是否聽得懂首歌，但大家都開心與我一起拍手，令我非常感動，是個非常可愛的畫面。」

【飯戲攻心】家人成為鄧麗欣陳詠燊心靈避風塘　Stephy誓報親恩：要媽媽開心地生活

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撰文 : TOPick柴犬出動

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