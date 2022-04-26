【美食速報】全港首間丼丼屋 × 鳥開聯乘店進駐apm　獨家供應日本大熱必吃鳥開丼物【內附地址】

▲ 全港首間「丼丼屋 × 鳥開」聯乘店，進 駐觀塘apm商場。(餐廳提供)

丼丼屋繼兩度從名古屋著名的滑蛋及雞肉料理專門店「鳥開」引入多款名物後，這次丼丼屋與鳥開破天荒合作，宣佈開設全港首間「丼丼屋 × 鳥開」聯乘店，進駐觀塘apm商場。

創立於2000年的鳥開，為愛知縣名古屋著名滑蛋及雞肉料理名店，其代表作「名古屋鳥開親子丼」於2014年起連續5年榮獲「全國丼連盟」的「親子丼部門」金賞受賞及躋身2017年「日本丼物選手權」五強。另一引以為傲的招牌作「手羽先」（即雞全翼）亦曾獲得「全國唐揚大賽」手羽先部門的「最高金賞」獎殊榮，可見「鳥開」在日本丼物界為公認的實力派。

▲ 鳥開辛味噌親子丼($140)：雞腿肉加入秘製辛味噌肉醬，和日本生蛋黃拌入享用，帶著溫潤的微辛香氣。(餐廳提供)

今次香港的聯乘新店的丼物，更會令大家口福不淺。會獨家供應多款於日本大受歡迎的必嘗丼物「鳥開丼物」系列，當中更包括獲獎名物「名古屋鳥開親子丼」。選用當地獨有食材─「名古屋交趾雞」的雞腿肉，此雞種為日本三大名種地雞之一，屬名古屋走地雞獨有品種，用上120至150日時間細心培育，養殖期比一般雞隻長達2至3倍以上，以肉質紮實及肉汁豐富見稱。

除了雞隻品種外，聯乘店亦特別講究醬汁的使用，除了「手羽先丼」的醬汁由日本本店原祖秘傳之外，新店同時依從日本傳授配方熬成自家製高湯，用於烹煮各款親子丼的滑蛋，佐以口感滑溜的半熟蛋漿，想像得到的美味。

▲ 鳥開芝士親子丼($140)：秘傳湯底醬汁配滑嫩的日本雞腿肉和滑蛋，加入口感煙韌又可營造拉絲效果的馬蘇里拉芝士，惹味倍增。(餐廳提供)

除了單點外，客人亦可選擇超值的鳥開滿腹定食，包括自選小食（「鳥開手羽先」或刺身）、副菜、日式湯、沙律、甜品及果茶。聯乘新店同時會提供其他名古屋土產料理，例如碁子麵，讓大家遠在香港也能用舌頭探索名古屋獨有的飲食文化。

地址：觀塘道418號創紀之城五期apm 6樓L6-3B舖

電話：2351 6283

營業時間 : 11:30am-10pm

記者：郭秀芳