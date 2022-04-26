【好心街坊】遊戲王卡被亂掉走廊後樓梯　將軍澳街坊執拾：如需避風頭可暫託

▲ 將軍澳有街坊發現在某屋苑的走廊和後樓梯，有一批遊戲王卡被亂掉在地上。

小朋友和男士都熱愛砌模型和儲遊戲卡，被丟掉猶如被割了忽肉。一名將軍澳街坊日前於屋苑大廈的走廊及後樓梯中，發現多張「遊戲王卡」散滿一地，相信是被人隨意棄置在地上，於是代為執拾，更貼心稱如卡主有需要避風頭，可幫忙暫託。

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該名街坊在facebook群組「西貢將軍澳討論區」發文表示，由屋苑寓所走廊至後樓梯發現了多張「遊戲王卡」，其中後樓梯是重災區，大疊卡散滿一地。街坊估計這批卡是被人下毒手，對卡主大表同情，於是拍下照片後代為執拾暫時保管，並發文尋找卡主。

如果卡主想攞返，請pm，如有需要避一陣風頭，我可以暫託一陣。

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網民︰最少值數千元

不少網民留言表示痛心，「好慘呀」、「Sad我想要」，估計卡主是小朋友，「似俾阿媽掉晒出街」，有認識遊戲王卡的網民目測都值數千元，「如果有UR，可能唔只幾千」。

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超過20年歷史的《遊戲王》集換式對戰卡牌一直深受歡迎，早期出品和稀有的更價值不菲。有人妻曾利用「遊戲王卡」去報復老公的出軌行為。早前日本拍賣網站出現稀有的珍藏「遊戲王卡」，但細看商品說明，是一名人妻寫道︰「因為丈夫出軌，我決定出售他的收藏品報復。」

這批遊戲王卡包大多未拆封、且年代較久遠，故令很多收藏家趨之若鶩，引來大批人競投，出價一度飆破2千萬円（約123萬港元）。數天後拍賣被中止，未知是人妻對價錢滿意，抑或老公箍煲成功。

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責任編輯︰王明芳