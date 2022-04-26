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【MIRROR演唱會】票價最高$1280　MIRROR公布紅館舉行演唱會詳情

娛樂 13:12 2022/04/26

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MIRROR演唱會來了！

超人氣男團MIRROR在今日（4月26日）中午於西九文化區藝術公園舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》記者會，宣布MIRROR演唱會詳情，由沈殷怡任司儀。

【MIRROR新歌】《Innerspace》MV大玩迷幻感　12子分配平均個人鏡頭大增

（陳淑霖 攝）

場外可見，有近過百粉絲在場支持，在場外舉著燈牌、手牌大合照，一班「姜糖」更拍片祝姜濤生日快樂。另外，又有粉絲拍片預祝MIRROR演唱會Good Show。

會場外有投影器投射MIRROR 2022 標誌，粉絲於大約12時陸續開始排隊入場。

最新影片推介：張明偉專訪

【MIRROR演唱會】12子現身西九舉行記者會　近百粉絲到場應援打氣

MIRROR紅館開十場演唱會

記者會約在12時半開始，MIRROR 12子在爆開藍色波波後出場，以一身白衫白褲斯文Look亮相，隨即引起全場粉絲尖叫。

談到他們對紅館有何看法？MIRROR成員各自有自己看法，但一致認為紅館是很神聖和宏偉的舞台，可以完成夢想的地方。

 至於大眾期待的演唱會，將於7月25至31日以及8月2至4日舉行，一共十場，而票價分別為1280元、880元、480元。

最後，台上MIRROR 12子在大家歡呼聲下離去，豈料沈殷怡突然宣布MIRROR再度上台為大家送上驚喜，與在場粉絲拍大合照，他們更很細心與在場不同分區的粉絲合照，令粉絲相當高興。

記者：陳淑霖

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