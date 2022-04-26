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【醫療悲劇】5歲兒剝牙手術突缺氧腦死慘變植物人　父母疑醫療失誤盼奇蹟出現

13:37 2022/04/26

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美國一名5歲華裔男童接受剝牙手術期間，突然缺氧腦死，最終變成植物人。

一個剝牙手術竟換來噩耗！美國一名5歲華裔男童，近日在醫院接受剝牙手術期間，突然缺氧腦死、心臟驟停，最終變成植物人。男童的父母指兒子平日很健康，質疑醫療失誤造成悲劇，不過醫院方面卻不願透露詳情。

綜合外媒報道，該名5歲華裔男童來自美國史丹頓島（Staten Island），他因吃太多糖，以致門牙蛀牙。最初他先在布魯克林（Brooklyn）一間牙科診所求醫，其後轉介至另一間醫院進行剝牙手術。本月15日，男童在家人陪同下入院準備做手術，醫生指手術需時約一個半小時。

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男童平日健康沒病痛

男童當日早上約8時進入手術室，直至早上約11時半，躺在床上的他才被推出手術室，而且全身插滿喉管，被送到深切治療病房。男童的父母才驚覺兒子出事了，他們憶述手術期間，曾有些醫生衝入手術室，但醫護人員沒有說明狀況，他們當時不以為然。他們想向醫生了解情況，但對方稱只負責搶救男童，不清楚手術期間發生的事。

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據知男童的父母來自福建，男童在美國出生不久後，父母將他送回家鄉，由爺爺嫲嫲照顧，大概去年才返回紐約。男童的媽媽指孩子平時很健康，沒有潛在的疾病。現時他仍未過危險期，近日有腦水腫，媽媽擔心兒子腦部可能出現新的問題。

疑麻醉藥過量造成

父母質疑這是醫療事故，並向院方提出疑問，但至今未獲交代。而當時負責麻醉的一名護士堅稱，她按照適當的劑量注射麻醉藥。現在父母只能在ICU靜靜守候，盼望有奇蹟出現。

同時，他們向美國亞裔社團聯合總會（簡稱亞總會）求助。亞總會負責人向專家了解，推測是麻醉藥過量，又或男童對麻醉藥出現反應，因而造成心臟驟停、缺氧腦死。對於孩子遭遇如此悲劇，他們也感到非常痛心，可是醫院拒絕透露詳情，目前難以斷定是否醫療事故。

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責任編輯︰王明芳

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