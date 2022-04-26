【香港國際電影節】吳君如獲選今年焦點影人　見證由喜劇女星成幕後監製

▲ 吳君如監製兼主演《媽媽的神奇小子》

第46屆香港國際電影節今日宣布焦點影人是以諧星形象深入人心的香港演員吳君如。從影至今演出電影超過140部，成為香港電影史上累積票房收入最高的女演員，吳君如不僅創造了無數經典喜劇角色，兼任幕後製作人同樣能獨當一面，展現當代女性靈巧多變的面貌。

香港國際電影節協會總監利雅博表示：「吳君如一直敢於挑戰不同角色，由豁達妓女、黑幫首領以至慈愛母親，以細膩演技呈現平凡人物的非凡層次。她在演藝事業的蛻變，見證着香港主流電影工業的更迭起伏，憑女性觸覺及個人意志自創新天，成為華人地區最具影響力的女星之一。我們很榮幸能夠邀請她成為第46屆香港國際電影節的焦點影人。」

從無綫電視藝員訓練班到踏足電影圈，吳君如以「大笑姑婆」形象嶄露頭角，在《霸王花》（1988）以黑馬之姿搶盡風頭，亦在《望夫成龍》（1990）擔任主角，與周星馳合演愛情小品，繼而在眾多喜劇中擔當諧星丑角而奠定地位。九十年代中她開始銳意轉型，在自資製作的《4面夏娃》（1996）裏大放異彩，其後在《古惑仔情義篇之洪興十三妹》（1998）以中性打扮的演出備受肯定，贏得香港電影金像獎最佳女主角。

不囿於喜劇角色定型，吳君如在不同類型電影裏另闢蹊徑，突破形象框架──愛情小品《朱麗葉與梁山伯》（2000）裏的失落邊緣人、另類黑幫片《江湖告急》（2000）裏見慣風浪的江湖大嫂、夢幻歌舞劇《愛君如夢》（2001）裏單純樂觀的舞者，皆令人印象深刻。她最為人稱頌的角色，是由其丈夫陳可辛監製、趙良駿執導《金雞》（2002）裏樂天知命的妓女阿金，她更憑精湛演技榮獲台灣金馬獎最佳女主角，攀上演藝生涯的高峰。

身為一女之母，她在《歲月神偷》（2010）和《媽媽的神奇小子》（2021）內擔當母親角色更具感染力，反映草根智慧和本土情懷，更透現女性堅韌頑強的生命力。演員身份之外，她亦嘗試執起導筒，近年開始兼任監製，為演藝事業再創另一片新天。

▲ 《洪興十三妹》

香港國際電影節向吳君如致敬，表揚她的孜孜不倦及卓越成就，讓影迷回顧其精彩名作外，更可一睹她的風姿神采。除放映吳君如參演的十部作品，出版專題特刊，並推出特別版筆記本。她亦將應邀出席香港名家講座，分享她演藝生涯的故事與心聲。

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