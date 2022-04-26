【DSE2022】中文作文考校服自述再抒情　另談任食放題後「得不償失」

▲ 中學文憑試今日（26日）舉行中文科卷一閱讀卷及卷二寫作卷考試。（黃悅晴攝）

中學文憑試今日（26日）舉行中文科卷一閱讀卷及卷二寫作卷考試，其中閱讀卷課外篇章，考問內地哲學家周國平兩部作品，分別為散文《一個人和三個人稱》及散文集《每個人都是一個宇宙》的節錄。 即看：【下一頁】

今年的卷二寫作卷設有三條題目，考生需要選答其中一題。試卷第一題要求考生以已提供的文章開首，以「校服的自述」為題續寫文章：

我是一套校服，今天要和主人分離，回想過去我們一起生活，別有一番體會。 以上是文章的開首，試以「校服的自述」為題，續寫這篇文章。

第二題則要求考生需根據試卷提供的圖片，以「得不償失」為題，寫作一篇文章；而第三題則為評論題，要求考生回答是否同意「與其一生專精一事，不如發展多元人生。」，並撰寫一篇文章：

爺爺：「我當鐘銀匠超過五十年，畢生專注於這門手藝，能做到毫秒不差。」 允行：「我是品味生活的咖啡師，也是書寫人生的作家，更是培育後進的武術教練。」 有人認為：「與其一生專精一事，不如發展多元人生。」你同意嗎？試撰寫一篇，論述你的看法。

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責任編輯：郭詩詩