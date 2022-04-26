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【電郵詐騙】騙徒冒認總公司董事要求匯款　港分公司董事損失千萬元

社會 13:04 2022/04/26

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(警方社交網站圖片)

警方昨天（25日）表示，有香港分公司董事受騙，騙徒冒認總公司董事要求匯款，損失約1136萬港元 。

警方在社交網站指，香港分公司董事於上個月收到自稱總公司另一位董事的電郵，訛稱總公司需要一大筆資金作收購用途。由於騙徒能夠在電郵準確稱呼受害人的名字，令受害人完全放下戒心，跟從指示分批將資金匯款到指定戶口。其後受害人匯款後跟總公司報告，才發現是騙局，合共損失大約1136萬港元 。

【提防騙子】警方拆解電郵騙案三步曲　提醒打工仔核實電郵來源及地址

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責任編輯：余思嵐

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