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【投資前景】千萬富翁看好未來12個月樓市人數上升9%　出售物業價位仍堅定

社會 13:06 2022/04/26

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看好未來12個月樓市人數上升9%，出售物業價位仍堅定。（資料圖片）

花旗銀行今日（26日）公布香港千萬富翁調查報告，2021年底全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達43.4萬人，約每13名香港人就有一位千萬富翁，較去年回落1成半（詳情即看【下一頁】）。

調查顯示，就樓市方面，看好未來12個月樓市的千萬富翁人數較之前有顯著上升，由15%上升至24%。 另外，表示有興趣出售現有物業的千萬富翁人數與2020年相若，在考慮出售價位方面亦如往年般堅定。不過，調查是在2021年10月至2022年1月進行，當時本港第5波疫情未爆發。

對於現時是否好時機去購買物業，近6成的千萬富翁保持中性，持觀望態度，有3成半的千萬富翁認為現在並不是置業的好時機；不過，有3成2千萬富翁認為投資香港物業是一個好的長線投資。

千萬富翁對樓市看法。（花旗銀行提供）

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記者：李榮忠

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