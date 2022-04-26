【創業追夢】單親社工媽媽忽罹淋巴腫瘤頓失生計　病榻上開展精油生意轉型香薰治療師

▲ Phoebe表示，患病期間無法工作的她，頓然失去收入，除了要養育女兒，還要負擔自己的治療費用，手停口停的壓力相當驚人。此時在精油方面建立的人脈，反成她的救命稻草。

風雨飄搖，世道艱難，現在能有份穩定工作和收入的香港人，已是一件要感恩的事情。然而，眼前的單親媽媽李凱琪（Phoebe），曾每天工作十多小時，就算錯過初生女兒的成長點滴，亦只能硬著頭皮堅持。然後，一場突如其來的大病，令她重新思考人生應有的更多可能性，卻因此開啟了一門精油事業。

大學時期，Phoebe修讀香港大學教育心理學碩士課程，畢業後進入政府機構，專與醫院和學校作緊密接觸的社工，她坦言工作佔了自己所有生活時間，她說：「我在家庭綜合服務中心工作，服務對象大多是獨居長者，或情緒有問題的人士，或有些特殊需要的家庭，牽涉的工作既繁瑣又廣泛，常常最早返到機構，到深夜仍然要工作。」這種「忙到爆」的工作模式，甚至到她成為媽媽後亦沒有改變。「囡囡早產，出世後在醫院住了70多天，到她可出院回家時，我又已經要回去上班！」

遺憾是缺席女兒生活

欠缺「四大長老」外公外婆和爺爺嫲嫲的支援，亦沒另一半幫忙，放工前只剩下工人姐姐替她照顧孩子。「基本上返到屋企，她已睡了。姐姐很好，經常為囡囡拍照再傳給我，老實說有時忙到沒時間看。平日我經常看各類型書籍，工作或生活中需要的資訊，我都很積極希望能學以致用，有關小孩子成長的過程、健康資訊，生理和心理上的變化等，我都一清二楚，偏偏就是沒法親身和她一起去經歷。女兒的第一次轉身、第一次說話的重要時刻，其實我都不在旁邊。」說時她臉上仍掛著笑容，語氣中的無奈，令在旁的筆者也感到惋惜不已。

▲ 前資深社工李凱琪轉換跑道成為「精油教主」，開辦學院讓更多人認識精油治療。（黃建輝攝）

身兼兩職的Phoebe完全體會作為單親媽媽的兩難，自責與懊悔總是纏繞她心頭。幸而，在過去工作中接觸到的精油行業，漸漸讓她看到事業上的曙光。

做社工時經常要到學校探訪有特殊需要的小朋友，其中有家長向我提起精油，說她們的孩子用了精油後，情緒和專注力都得到改善。

她笑言自己也是第一次聽到精油有療效，為了在工作上幫助更多人，便開始大量閱讀相關的書本和資料。「將自己吸收到的整理，並把資料放到自己的個人網頁上，沒想到不只身邊朋友，連不認識的人也開始關注，讓我有更大動力去繼續。」

▲ 疫情下難以進行實體活動，Phoebe便以拍片及網上直播形式，繼續分享精油及相關健康資訊。（受訪者提供）

正值考慮事業應否轉型之際，一場令她措手不及的惡疾向她來襲。「我的淋巴組織出現腫瘤，不單要進行治療，還要長時間在醫院療養。」無法工作的她頓然失去收入，除了要養育女兒，還要負擔自己的治療費用，手停口停的壓力相當驚人。此時在精油方面建立的人脈，反成她的救命稻草。「我很感恩有那份收入，讓我在生病的日子可以堅持下去。而且不單單是因為收入，那段時間雖然身在醫院，仍可固定拍片更新自己的網上專頁，也成了我精神上的重大支柱！不然的話，一直躺在病床上，插著喉管望着時間過去，實在很難熬。」

疫情下開辦精油學院

經過一年多的治療，Phoebe終戰勝病魔，也因此對健康知識增值不少。「我看了很多關於身體和細胞方面的書，因為想了解自己身體的問題，也讓我更清楚精油對身體的影響。」出院後的她繼續學習和鑽研不同的精油配方，漸漸對各種精油的成分和特性瞭如指掌，亦精通治療精油的功效及益處，更考獲精油及香薰治療師資格。在朋友和客戶眼中，她就像一本會行走的精油百科全書，短短幾年，她已成為外國著名生活健康品牌的香港區鑽石級營運商。

活得開心健康才重要

近兩年多的疫情，不少人被迫放緩腳步，Phoebe卻愈戰愈勇，選擇在此時進一步拓展自己的理念和事業，在去年底開辦學院。

讓更多人認識身心靈健康養生，是我很想做的事，尤其在這個疫情時期，看見很多在情緒、生活，以至健康方面都有不同程度困擾的朋友，很想讓大家認識精油的幫助。

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學院的理念是培訓不同的專業香薰治療師，如打皂、磁叉和精油等，為大家身心靈做好管理之餘，亦鼓勵媽媽們可以將之視為職業。

Phoebe的人生上半場以社工身份為有需要的長者、小朋友和家庭提供輔導和支援，成為母親和患病的經歷，讓她有了一次轉換跑道並成功起飛的機會，是以這個關於精油的人生下半場，是如何芳香四溢，得看看她抱着甚麼心態去進行。「開學院不只為想辦興趣班，而是希望幫助別人深入認識精油，希望大家可以學到更多，為自己也好，為身邊朋友和家人都好，一起活得更健康、更開心！」

記者：王嵐