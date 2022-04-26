【外傭假期】五一與佛誕假遇上星期日　港媽求助：外傭例放周日要不要補假

▲ 五一與佛誕就算撞正星期日例假，但也必須補假。

今年5月兩日法定假期佛誕和勞動節，都恰逢星期日。有港媽就社交平台上發問，指其家中的外傭姐姐，平時每星期一次的假期，都為星期日，今次兩日法定假期「仲有冇得放假」。帖文一出惹來網民議論紛紛，許多網民都認為，就算法定假期「撞正」平時的「例休」，都必須要補假。

根據最新修訂的《僱傭條例》，本港今年起，5月除了勞動節假期，還會有多一日佛誕假期。兩日分別為5月1日及8日。不過，該今年該兩日，正巧都是星期日，有外傭僱主感到混淆，於是在Facebook發問，「想問吓，工人平時放星期日，咁5月2日同5月9日（按：星期日的翌日）佢仲有冇得放假？」

帖文引來不少網民留言，有網民認為該問題是經常出現的「月經問題」，有人則相當肯定表示「勞工假，要放」。此外，也有網民質疑，「咩原因令你覺得冇呢？」；「好懷疑問得出呢D問題嘅人成世人有冇返過工」。

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翻查法例及勞工處網頁，2022年的法定假期，包括5月1日的勞動節及5月8日的佛誕，而任何僱員，都可享有上述法定假日，如法定假日適逢僱員的休息日，應於休息日翌日補假。該補假須並非法定假日、另定假日、代替假日或休息日的日子。

另外，如僱主要求僱員在法定假日工作，便須在事前至少48小時通知僱員，並在該法定假日前或後60天內安排另定假日給僱員。

換言之，任何僱員，如果平時「例休」的假期，撞上「勞工假」，而僱主沒有讓員工另外補假，就會觸犯法例。

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責任編輯：王明芳