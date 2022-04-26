【口腔潰瘍】熱氣生痱滋需依體質揀涼茶　中醫解釋成因　推介兩款清熱茶療

▲ 中醫解釋熱氣生痱滋成因，推介兩款清熱茶療。

生痱滋時劇痛難耐、食欲不振。當體内熱氣積聚時，就容易形成痱滋。是否只要飲涼茶清除熱氣，就可解決痱滋問題？註冊中醫馬琦傑醫師在Facebook發文，解釋熱氣形成原因及與痱滋關係。

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馬醫師指出，上火（俗稱：熱氣）是因內火過於熾盛，或陰氣不足而導致人體陰陽失調。例如外感火熱之邪，内感情志過激、鬱而化熱；過量進食煎炸肥膩或溫熱性的補品，及過勞、思慮多、失眠、熬夜，都會是熱氣的成因。

馬醫師提醒，不同的火氣，有不同的處理方法。例如實火是因多吃煎炸油膩等「熱氣」食物造成；痱滋表現為紅腫灼熱疼痛。而虛火成因則是多晚睡熬夜造成；痱滋表現為淡紅、灼痛較輕。

除熱氣因素外，春夏期間脾胃功能差者，若無做好健脾祛濕，也容易出現痱滋。而痱滋也可反映出身體陰陽失調。中醫有「舌為心之苗」之說，意指痱滋與心有密切關係。若痱滋生在舌的不同位置，可反映不同的臟腑問題，例如：

舌尖：心肺

舌中：脾胃

舌兩側：肝膽

舌根：腎

清熱茶飲

注意：份量為成人用量；孕婦、大便稀溏、對所提及藥 / 食物有過敏者不宜服用。

1. 清心火茶（實火適用）

材料：淡竹葉 3錢、甘草 2錢

做法：水滾後加入材料煲6分鐘即可

2. 養陰清熱茶（虛火適用）

材料：石斛 5錢、地骨皮 5錢

做法：水滾後加入材料煲18分鐘即可

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內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛