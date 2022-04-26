【口腔潰瘍】熱氣生痱滋需依體質揀涼茶 中醫解釋成因 推介兩款清熱茶療
保健美顏 16:58 2022/04/26
生痱滋時劇痛難耐、食欲不振。當體内熱氣積聚時，就容易形成痱滋。是否只要飲涼茶清除熱氣，就可解決痱滋問題？註冊中醫馬琦傑醫師在Facebook發文，解釋熱氣形成原因及與痱滋關係。
最新影片：
馬醫師指出，上火（俗稱：熱氣）是因內火過於熾盛，或陰氣不足而導致人體陰陽失調。例如外感火熱之邪，内感情志過激、鬱而化熱；過量進食煎炸肥膩或溫熱性的補品，及過勞、思慮多、失眠、熬夜，都會是熱氣的成因。
馬醫師提醒，不同的火氣，有不同的處理方法。例如實火是因多吃煎炸油膩等「熱氣」食物造成；痱滋表現為紅腫灼熱疼痛。而虛火成因則是多晚睡熬夜造成；痱滋表現為淡紅、灼痛較輕。
除熱氣因素外，春夏期間脾胃功能差者，若無做好健脾祛濕，也容易出現痱滋。而痱滋也可反映出身體陰陽失調。中醫有「舌為心之苗」之說，意指痱滋與心有密切關係。若痱滋生在舌的不同位置，可反映不同的臟腑問題，例如：
- 舌尖：心肺
- 舌中：脾胃
- 舌兩側：肝膽
- 舌根：腎
清熱茶飲
- 注意：份量為成人用量；孕婦、大便稀溏、對所提及藥 / 食物有過敏者不宜服用。
1. 清心火茶（實火適用）
- 材料：淡竹葉 3錢、甘草 2錢
- 做法：水滾後加入材料煲6分鐘即可
2. 養陰清熱茶（虛火適用）
- 材料：石斛 5錢、地骨皮 5錢
- 做法：水滾後加入材料煲18分鐘即可
——————
內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」。
責任編輯：張沛