【超市大搜查】米粉暗藏添加劑　27款不含添加劑米粉名單【附完整清單】

▲ 米粉暗藏添加劑，27款不含添加劑米粉名單。

疫情下很多市民都選擇在家煮食，為求方便，不少人會以粉麵作為主食，市面上米粉的選擇眾多，大家選購時有留意成分嗎？米粉除了用米及水製成，部份產品還會加入添加劑，TOPick檢閲了市面上常見的米粉，整理出27款不含添加劑米粉名單。

TOPick記者從各大超市及網購平台搜羅並檢閱市面31款常見米粉的營養標籤，發現部分米粉的成分並非單純大米及水，同時亦加入了添加劑，包括增稠劑、乳化劑、穩定劑等。

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據食物安全中心的資料，食物添加劑的作用包括抑制微生物生長，以提高食物的安全和品質；防止氧化變質，以延長食物的保質期；加強味道和氣味；保持或保存色澤；以及改善食物的質地和稠度等。

雖然適量進食不會對人體的健康構成危害，但部分市民傾向選擇含較少添加劑的食品。為此，TOPick整理了27款不含添加劑的米粉，據米粉包裝上的成分表顯示，基本上只含大米、玉米澱粉、水等等，並沒有添加劑。

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註冊營養師潘卓琳（啊家）曾接受TOPick訪問時表示，如想挑選品質上乘的米粉，有以下方法：

選擇蛋白質含量高於7克/100克的米粉，較高蛋白質含量的米粉會是較好的選擇。

純米粉一般會帶點米粒乾透時候呈現的淺米黃色。

偏白色的米粉有可能是添加了玉米澱粉，所以營養價值可能沒有那麼高。

留意成分表，選擇成分第一位為「大米」的產品，大米排第一的話，代表大米成分越高。

如玉米澱粉排行第一，通常蛋白質含量都偏少，營養價值及米香味沒有那麼豐富。

消化功能較差人士，可選擇純大米製造的純米粉，會較容易消化，不易脹氣。

越是彈牙的米粉，約難消化。

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責任編輯：羅嘉欣