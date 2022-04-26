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【保險投訴】2021年保險投訴按年減一成　當中旅遊類別跌幅近5倍

社會 13:24 2022/04/26

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保險索償投訴委員會公布2021年索償投訴數字。(直播截圖)

去年保險投訴錄得五年最低，保險索償投訴委員會公布，2021年索償投訴數字只有512宗，屬5年來最低，當中旅遊類別只有22宗，較2020年跌幅近5倍，該會解釋疫情令人與人間活動減少，社交距離擴大，加上投保減少亦是投訴下降的原因。

疫情令外旅減少，投保人士亦相應減少。保險索償投訴委員會指，去年接獲512宗投訴中，「住院/醫療」類別最多，達181宗，數字與過去5年相若；其次是「人壽/危疾」及「旅遊」。不過，「旅遊」類別變化最大，去年只有22宗投訴，較2020年「高峰期」107宗，大跌近5倍；較疫情爆發前的2018年亦下跌近4.6倍。

297宗結案的投訴個案中，38宗轉交投訴委員會審議，其中7宗被裁定得直，共76位投訴人獲得保險公司賠償，涉及的賠償總額高達753萬港元，單一索償得直個案的最高賠償接近80萬元。

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委員會解釋，疫情嚴峻，政府實施社交距離措施，令人與人間活動減少，社交距離擴大，加上外旅人數下降令投保減少，亦是投訴下降的原因。

另外，因應疫情衍生多種新冠肺炎保險產品，委員會指現時暫未接獲相關範疇的投訴，但提醒市民保險只受保未知的疾病，如曾經確診保險公司或不承保，部分保單亦列明新冠肺炎產生的損失不納入受保事項，建議消費者選購前要細閱條款及受保金額。

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記者：陳麗娜

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