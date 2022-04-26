【夜市童工】懂事小五女生賣茶葉蛋幫補家計  街坊堅持幫襯揭暖心真相

▲ 年紀小小就要幫補家計。

有台灣網民在分享指，日前在等外賣期間，見到一位小妹妹上前兜售茶葉蛋，她手上拿著數十包茶葉蛋，沿著夜市問客人「要不要買茶葉蛋?」，樓主的太太想上前跟小妹妹購買，但被樓主阻止，因為樓主懷疑是強逼推銷，怕被小妹妹利用同情之心，但太太堅持要買，見到只是小妹妹幫個忙都好，5-6隻蛋只是售50元台幣(約12元港幣)，而且滷的很入味。

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樓主的太太問小妹妹是誰滷的，妹妹回答是媽媽，太太再問小妹妹今年幾歲，小妹妹說：「小學五年級。」她才驚覺與自己的女兒差不多大，大讚妹妹很懂事，懂得幫補家計，有感而發說：「當同年的小孩還在家滑手機玩樂時，她已經在夜市來來回回走不知道幾趟了，叔叔錯了」

樓主都說幸好老婆堅持購買，不然他一定很懊悔自己先入為主的思想，最後他更幫手宣傳，叫網民如果經過夜市，見到小妹妹可以鼓勵一下她。

▲ 樓主太太堅持幫襯。(爆廢公社)

貼文一出，網友留言希望小朋友可以好好讀書，「無論背後的故事如何？眼前的她只是一個小朋友，還是希望她能好好讀書上學，不用這麼小就要來擔心大人賺錢的事」、「現在的社會需要多點這樣的愛心關心，謝謝您」、「其實很多時候都是媽媽利用孩子的，我在一般活動市場常看到，甚至還利用學齡前的兒童，但我看到，還是會跟妹妹買，因為要讓妹妹對銷售成功有成就感或信心」。

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責任編輯︰王明芳