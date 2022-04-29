【學校動態】中華基督教會基智中學開 「校長會客室」　真人勵志分享為學生注入正能量

▲ 前中華基督教會蒙民偉書院葉信德校長及新生命教育協會呂郭碧鳳中學張豐校長分享如何立志投入教育行業及使命

對學生來說，要擴闊視野及拓展前路觀，其中一個有效途徑就是透過多元學習，於課堂內外以不同的學習活動增益及延伸學習經歷，照顧學習的多樣性，讓學生建立正確的價值觀，發揮潛能。

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由於新冠疫情自2020年初爆發至今，課堂迫不得已透過網課模式推行，昔日禮堂周會邀請嘉賓到校分享主題場面不再。中華基督教會基智中學李淦章校長有鑑於此，親自率領製作團隊精心炮製網上節目「校長會客室」，希望幫助學生在疫情限制下仍能爬得高，看得遠。每集節目由李校長化身成網上節目主持人，邀請在不同界別默默耕耘、辛勤努力的人士，透過輕鬆有趣的清談訪問，了解他們的成長故事，啟迪及勉勵學生，促進學生全人發展。

「校長會客室」自推出兩年多以來已先後訪問了15位嘉賓，共十多集節目供師生、家長、校友及公眾人士在校網及社交平台分享。訪問嘉賓包括政界人士如民政事務專員謝凌駿太平紳士、地區領袖如前立法會議員現屆區議會主席柯創盛先生MH及愛心飯團始創人黃國權先生等。

另有畢業多年的校友及舊老師，分享專業生涯成長點滴，親述克服難關的經驗及心得，為人生帶來啟發；也有近年畢業並獲獎學金供讀大學課程的「新鮮」校友為師弟妹分享學習技巧及升學心得；還有其他地區人士及友校校長等等。嘉賓們都慷慨地分享鮮為人知的成長歷程，定能為基智學生帶來不少正向養份。

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十多集「校長會客室」已上載於學校網頁及社交平台。疫情下，基智中學雖然未能公開舉行資訊日，公眾、家長、校友及各界友好仍可透過視像節目「校長會客室」以不同持份者角度深入了解基智中學的領導文化。

另外，校長打算在2025/26學年慶祝六十周年「鑽禧校慶」前訪問六十位重量級嘉賓，把訪問製成光碟作紀念品，以望薪火相傳，為校友及莘莘學子分享寶貴的一課，讓他們在疫情下仍能以積極及正向的價值觀面對未來人生的各種挑戰。

「校長會客室」節目網址：https://mmwu58.wixsite.com/kctv/%E6%A0%A1%E9%95%B7%E6%9C%83%E5%AE%A2%E5%AE%A4

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