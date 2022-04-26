【性侵表妹】稱自小六喜歡表妹　18歲男生3年間4度非禮表妹候判

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現年18歲男生稱自小六已喜歡對比他年輕3年的表妹，表妹於11至13歲期間分別在表哥及自己住所時，遭表哥偷吻、非禮胸部及下體，並被迫令口交。表妹為免破壞家庭關係，3年來一直啞忍。其後家人得悉事件後召開家庭會議，男生跪地認錯。涉案男生今（26日）於高院承認非禮等共4罪，法官先索取勞教中心及心理等報告，被告押後至5月17日判刑。

現年18歲被告承認共3項非禮及1項向16歲以下兒童作出猥䙝行為。案發於2018年7月至2020年11月8日期間，事主X當時11至13歲。

代表律師求情指，被告及事主X的父母及家人均到庭支持被告，X拒絕接受任何心理評估。代表律師指出，X現已情緒穩定，毋須接受任何心理治療，建議法官判刑前先替被告索取一系列報告。法官同意索取勞教中心、教導所及感化報告，並要求索取心理報告，以了解被告之想法，押後至5月17日判刑。

案情指，X現年15歲，與被告為表兄妹關係，兩家關係良好，被告及X於周末或假期時會到對方住所留宿。X於2020年11月25日因失眠求診，並向醫護人員透露自小六時遭被告性侵，兩天後報警揭發事件。

X向警方透露小六升中一時，暑假某天在被告住所留宿，被告乘她入睡時偷吻她。及至中一時，X於被告住所留宿時，被告強迫X替他口交。至中二夏季或秋季時，被告到X住所留宿，X睡覺時遭被告用手指非禮下體，X表示不願意及推開被告。

2020年11月初，X踏入14歲生日前一天，被告於X住所留宿，X應被告要求到其房間，被告給予500元X作為生日禮物。其後被告脫去褲子，X意識到被告要求口交，遂未有理會及要求被告離開，被告則隔著衣服撫摸X胸部及要求X親吻他。

X其後向契姐及契爺提及事件，X母親輾轉得悉事件。被告及X之父母等家人召開家庭會議，被告一度跪地承認犯錯，並曾道歉及表示願意承擔責任。心理報告顯示X擔心破壞家庭，3年來未有向人透露事件，事後有創傷後遺症。

被告被捕後，警誡下保持緘默。警方從X手機whatsapp訊息記錄中，發現被告曾表示自小六已喜歡X。

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記者：林育慧