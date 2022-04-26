【逐流時代】天台與麥明詩肉博除剩內褲 　麥子樂勁尷尬：現場有好多人

▲ 亞視網劇《逐流時代》近日成為網絡熱話。

由麥明詩、麥子樂、黃德斌、陳雅麗、黃又南領銜主演的亞視網劇《逐流時代》，開播以來話題十足，其中近年轉戰法律界的麥明詩，在劇中跟麥子樂與黃德斌的情慾戲更成熱討話題，繼麥子樂與麥明詩的激咀戲後。

日前更播出二人在天台「激戰」場面，尺度大膽，而拍攝期間麥子樂只身穿肉色底褲上陣，難怪他大叫尷尬。

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劇情講述麥子樂與麥明詩在樓梯激咀，邊錫邊到天台，然後情不自禁「激戰」，麥子樂透露拍攝過程順利，而埋位前二人亦溝通好及試了多次位，不過為了營造出露股視覺，麥子樂只身穿肉色底褲上陣。

他說：「我覺得拍呢類戲，通常男仔會相對女仔尷尬和緊張，幸好拍這場戲時，跟明詩都合作了一段時間，感情好好，我們可以好好溝通，所以拍攝時順利而且點到即止，一兩take就完成，不過我真的好尷尬，因為現在並非去游水嘛，我只是着住條底褲，現場又有好多人。」

▲ 麥子樂跟麥明詩於天台拍攝肉博戲。

問到麥子樂可有為今次拍攝而操肌？他指自己一向有做gym，沒有為角色而刻意操肌，他謂：「冇特別操肌和節食，因為拍這套戲是夏天，我的戲服是着五層的西裝，每日的排汗量超多，不用減肥。」

跟麥明詩首次合作，麥子樂大讚對方健談兼醒目：「合作過後，我對她有啲改觀，起初我對佢觀感係好Cool，但原來熟咗之後，佢份人都幾熱情，而且仲好好傾。」

▲ 麥明詩跟麥子樂合作愉快。

自入行以來，麥子樂拍過不少感情戲，而且不時挑戰尺度，問到他可有覺得自己艷福無邊？他笑說：「營幕前的我感情好豐富，監製、導演好錫我，畀好多感情戲我，可能他們知我現實中沒有吧。」

