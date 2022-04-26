【減肥謬誤】以為清淡吃豆卜米線仍然瘦不下　營養師黃凱詩：4件豆卜熱量高過一包細薯片

▲ 豆卜經油炸，大部分的熱量來自油脂。

跟減磅新丁會面，她們大都帶着疑惑前來。目測小晴的身形，應該有150磅，甫坐下，她懊惱地說︰「我已經吃得很清淡，還是瘦不了。」九成戰友，都是這個開場白，往往感到自己已經很努力，已選擇較低脂的食物，可是，體重卻沒有因為她的努力而下降，到底，真的有「不瘦降」嗎？

我們的身體，倒是很精密的工廠，吃得多而用不了的，便會儲存，它不會騙你，只是，入多於支，隨著年紀增加，活動量相比年輕時大大下降，加上疫情加劇令日常活動再減少，儲存多於消耗，日積月累，體脂就這樣儲起來。另一個最常見的情況，就是對所謂清淡的誤解。

小晴說︰「從前，我很喜歡吃炒粉麵，但知道這是高熱量食物，一份炒麵，便分兩餐吃；近年，這習慣已經改掉，有時候會換成湯粉麵，可是，體重卻沒有因為我改變的清淡習慣而瘦下來，真令人氣餒。」

豆卜腐竹是高脂陷阱

我問︰「你是吃哪款湯粉？」

她說︰「米綫、米粉之類。」

我接著問︰「會點哪款餸？」

她說︰「會選較清淡的豆製品。」

我問︰「你所說的豆製品，是不是豆卜腐竹之類？」

她回答︰「正是，很久沒有選雞翼了。」

▲ 咪以為好清淡，豆卜的熱量，分分鐘高過薯片。（iStock圖片）

謎底解開了。

「豆卜是經油炸的，別少看它的熱量，每小件的熱量已有50卡之多。基本上，大部分的熱量來自油脂，隨便吃四件，相比一包細薯片的160卡還要多。另外，腐竹雖非油炸，但鮮腐竹是豆漿經烹煮後所凝結的薄膜，其上層是滿滿的大豆油，當中的脂肪不能忽視。」我叮囑她。

「噢！豈有此理。白費我辛辛苦苦戒了薯片！」她心痛地說。

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）