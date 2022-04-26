【親子共讀】免費網上親子閱讀活動　10個牛津故事由作者及Storyteller演繹

▲ 牛津大學出版社將舉辦免費網上親子閱讀活動。（iStock圖片）

閱讀好處多，不但能提升小朋友的語文能力，而且親子共讀有助父母與孩子建立良好關係。牛津大學出版社將舉辦免費網上親子閱讀活動，由作者及專業Storyteller生動演繹10個牛津故事。



小朋友都喜歡聽故事，既可以豐富詞彙、激發想像力，更是絕佳的親子活動。牛津大學出版社將於5月7日上午，舉辦免費網上親子活動「Saturday Story Morning」暨全新電子閱讀平台Oxford Reading Club發佈會。

最新影片︰

活動邀請多位童書作者及專業Storyteller演繹10個有趣的故事，適合4至11歲小朋友與家長一同參與。小朋友享受聽故事時間之餘，家長也可學習講故事技巧。有興趣的家長可以報名參加，成功登記者更可獲贈Oxford Story Tree填色冊電子檔乙份。



活動詳情

日期：5月7日（星期六）

時間：上午10時至中午12時

對象：4至11歲小朋友及家長

形式：網上舉行（以Zoom播放）

費用：全免

【立即報名】



牛津大學出版社推出全新電子閱讀平台Oxford Reading Club，提供逾1,000本牛津英文故事書及多元化讀後學習活動，有助孩子提升聆聽、說話及閱讀能力，並增加詞彙量，以全面學好英語。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳