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【危險駕駛】 31歲男司機涉危險駕駛及毒駕等罪成　判囚28個月

社會 14:02 2022/04/26

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(資料圖片)

31歲男司機被控以「危險駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「在取消駕駛資格期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「毒駕」等五項罪名，全部罪名成立，今日 (26日) 於區域法院被判處監禁2年4個月，及刑滿後停牌3年。

警方新界北總區交通部（調查及支援組）署理警司葉國偉表示，2020年12月28日凌晨時分，警方追截一輛私家車，當時私家車干犯交通條例，私家車加速逃走，追捕過程中，私家車做出一連串危險行為，包括衝紅燈、超速、逆線行駛超過10公里，期間與另一輛私家車發生輕微相撞，亦有電單車為避開而失控墮地，兩名司機受輕傷，最終於屯門公路近屯門市中心截停車輛，並拘捕涉案31歲男司機，對於妄顧道路安全絕不姑息。

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責任編輯：余思嵐

交通事故 罪案 保險公司 危險駕駛 停牌 香港 屯門

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