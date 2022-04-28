【日本抗疫】居家隔離收6大箱免費物資　染疫一家三口抱歉︰給政府帶來麻煩

▲ 有居住日本的YouTuber曾拍攝開箱片，可見居家隔離的免費食物包相當豐富。(影片截圖)

我那住在東京的日本朋友，一家人都中了新冠肺炎，先由他們二十個月大的兒子，從育兒園感染開始。夫婦倆馬上送兒子去醫院檢測，結果呈陽性。醫生給孩子在臀部注射了退燒藥，着他們回家隔離十天，並吩咐給孩子多飲水、多休息。到了晚上，孩子體溫已回復正常，但仍要隔離十天。

翌日上午，孩子的媽媽出現發燒、喉嚨痛徵狀，立即撲去檢測，結果也呈陽性。醫生給她退燒藥丸，囑咐務必多飲水、多休息。隔天，孩子的爸爸也發燒，且喉嚨感到十分乾涸。檢測結果一樣，亦必須居家隔離十天。孩子雖已退燒，看似痊癒，但父母都中招了，孩子還未到兩歲，怎能跟父母分離？醫生說一家人嘛，小心一點，戴上口罩、多飲水、多點睡覺、多注意衞生，這段時間，飲食清淡一點就好。不過，各人仍得按時序居家隔離十天。這個全家三口中招的個案，當地政府很早已收到通報。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

翌日清晨，門鈴響了，夫婦按對講機通話。來人說，是區委送來的慰問品，請這家人好好休養，有任何需要的話，務請馬上通知區委云云。但見門外放了兩大箱物品，一箱是礦泉水及其他飲品，另一大箱是各式袋裝及罐裝食品，有米、有烏冬。朋友在電話說，他們一定要健康起來，以報答政府。

忘了告訴大家，那只是一人分量，他們一家三口全中招，合共收到的是六大箱。但朋友不想囤積公共資源，對來人深深鞠躬、千多萬謝表示一份已經足夠。來人只好說，如果他們有需要想多要一份的話，務必隨時通知，區委就會派人送上門。

最新影片推介︰

接受的一方當然好感動，並表示歉意，因為自己的不小心而感染了疫症，給政府帶來了麻煩。當務之急，就是按指示吃藥、多飲水、多休息，並且注意飲食及個人衞生，讓自己迅速復元，以報答政府的關懷。兩日後，夫婦二人都退燒了，但仍得按照醫生指示，完成居家隔離，每日自我檢測，到了第十日，把結果交到醫院，呈現陰性才算正式痊癒，可以如常上學、上班。

我問他們，這十天如何打發？男的說，都是在家工作，並抽時間一天多次在露台做運動。以前是到晚上才睡覺，那段隔離期間，三口子都聽話地爭取時間休息，會來個午睡，也比平常更愛飲水。其實，男的已接種了三劑疫苗，女的也打兩針，正在輪候打第三針時已中招，他們接種的疫苗是莫德納（Moderna）。

原文刊登於《香港經濟日報》，原題為《感動》及《為中招而感到抱歉》

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T