【爸爸壓力】育4女生活全圍繞孩子沒自我　港爸欲離婚︰好憎自己小朋友

▲ 港爸育有4女兒，生活全圍繞孩子，大呻沒有私人空間。

父母養兒育女的責任很大，有位港爸大呻家有4女兒，每天生活圍繞孩子，跟太太話題離不開湊女，完全沒有私人空間，更一度很憎恨女兒兼想離婚，慶幸他現時重新反省，努力去維繫夫妻及父女關係。

該名港爸4月中在「連登討論區」發帖，標題為「我同老婆之間嘅話題就得返女女，準備離婚之際…」，他分享家庭問題，指出他跟太太育有4女兒，他本來跟太太計劃生2個，誕下了2女，之後太太想追仔，結果懷上了孖女，現時育有4位女兒。4孩港爸大呻︰

每一日嘅生活都係忙住湊女女女女，大嘅就忙搵playgroup搵小學，細嘅就忙換尿片餵奶沖涼……

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港爸一度憎恨4女兒

家有4年幼孩子，港爸忙不停，跟太太沒有性生活，睡覺和食飯的時間也不多，他累到曾經在餵奶予女兒時自己睡著了，他大呻「真係好攰」，對女兒出現負面情緒，甚至體罰了大女兒。

去到一個位係我好憎自己嘅小朋友，四個一齊喊一齊發脾氣，令我懷疑佢哋係斜鬼上身，有次忍唔住打咗個大嘅。

事主跟老婆之間的話題剩下小朋友，有感夫妻關係變質，港爸一度因而想放棄此段關係和小朋友，曾想到覺得是因為有了小朋友，才令夫妻關係變差。

太太重男輕女想追仔

港爸有不少壓力，直言「真係養唔掂」，雖然家人有幫手及聘請工人，但有感在財力、精神、身體上都超出負荷。他回想自己不是想追仔，只是太太在重男輕女的家庭成長，此觀念很影響她，老婆才想追仔，怎料第三胎是一對孖女。港爸嘲諷自己是外父相，

啲人話係前世情人，我今世似乎係還風流債。

網民斥責︰無能力就咪生

網民為港爸打氣，明白父母不易做，湊1個辛苦，何況4孩，「爸爸加油」，另有網民斥責他不肩負爸爸的責任，「無能力就咪生，點解要追仔」、「老婆幫你生四個，竟然諗緊要同人離婚，未失去過唔知苦」，更多留言見下圖︰

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現時港爸嘗試做好人夫及爸爸，他看了一本育兒書受啟，提醒身為父母要回顧自己成長經歷及教育模式，會否不知不覺間用在自己孩子身上。他重新反省自己跟老婆的關係，審視與4女兒的語言行為，嘗試理解妻女感受，關係大為改善。

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責任編輯︰王明芳